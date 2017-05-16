﻿كأس إيطاليا: يوفنتوس يواجه لاتسيو في المباراة النهائية في قمة مثيرة

روما – د ب أ: بعدما تجرع كل منهما مرارة الهزيمة في الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع، يتطلع يوفنتوس ولاتسيو إلى استعادة الاتزان سريعا وتقديم أفضل ما لديهما عندما يلتقيان اليوم في مواجهة مثيرة على لقب كأس إيطاليا.

وقلب فيورنتينا تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3/2 على لاتسيو السبت الماضي في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، كما قلب روما تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3/1 على يوفنتوس الأحد في مباراة أخرى بالمرحلة على الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، والذي يستضيف الليلة المباراة النهائية للكأس. ويحتاج يوفنتوس إلى استعادة توازنه وتقديم أفضل ما لديه إذا أراد استكمال رحلة الدفاع عن لقب الكأس بنجاح في مواجهة لاتسيو الذي حصل على قسط أكبر من الراحة. وما زالت فرصة الفوز بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي (رقم قياسي) بيد يوفنتوس حيث يتفوق بفارق أربع نقاط على روما الثاني قبل آخر مباراتين من المسابقة. وكانت انطلاقة يوفنتوس الناجحة الموسم الحالي تعرضت لبعض الوهن في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاركة الفريق في ثلاث بطولات متزامنة، حيث وصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إيطاليا بخلاف مسيرته في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المحلي. وإذا فاز يوفنتوس بالكأس ثم بالدوري مطلع الأسبوع المقبل، سيحقق رقما قياسيا آخر هو الفوز بثنائية الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، كما سيكون الفريق على وشك تحقيق ثلاثية الألقاب (دوري وكأس إيطاليا ودوري الأبطال) لأول مرة في تاريخه بشرط تحقيق الفوز على ريال مدريد في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل عندما يلتقيان في نهائي دوري الأبطال. ومثلما فعل ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، لجأ سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو لمنح الراحة لعدد من لاعبيه البارزين خلال مباراة الفريق في الدوري مطلع هذا الأسبوع. وضمن لاتسيو، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري حاليا، المشاركة مباشرة في دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي لكنه لم يضمن إنهاء الموسم في المركز الرابع. وقال إنزاغي: «حصلت على عروض جيدة من اللاعبين الذين لعبوا لفترات أقل في الموسم الحالي… أود إسقاط يوفنتوس بتشكيلة مكتملة. أعتقد أن جوردان لوكاكو الظهيرالأيسر للفريق لن يشارك في المباراة ولكننا نأمل في تجهيز لاعب الوسط ماركو بارولو لهذه المباراة». ومنح إنزاغي راحة لصانع اللعب لوكاس بيليا كما دفع بمهاجمه الأساسي شيرو إيموبيلي لبعض الوقت فقط خلال الشوط الثاني من مباراة فيورنتينا. وسجل إيموبيلي 25 هدفا هذا الموسم، كما قد يمنح الفرصة للاعبه المتألق كيتا بالدي، خاصة بعدما سجل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق. وفي المقابل، يعاني أليغري من بعض المشاكل في خط الوسط حيث يغيب ميراليم بيانيتش للإيقاف كما لا يزال الألماني سامي خضيرة وكلاوديو ماركيزيو في مرحلة التعافي. كما تعرض دفاع الفريق لهزة في المباريات الأخيرة، حيث اهتزت شباك الفريق ست مرات في آخر ثلاث مباريات بالدوري، وهو يختلف تماما عن السجل الرائع للفريق في دوري الأبطال حيث اهتزت شباكه مرة واحدة في المباريات الست التي خاضها بالأدوار الفاصلة في دوري الأبطال هذا الموسم. وقال أليساندرو دل بييرو أسطورة يوفنتوس المعتزل: «يوفنتوس يستعد للنهائي الكبير ولجأ لتهدئة انطلاقته قليلا في المباريات الأخيرة… لا يمكنه اللعب دائما بأقصى طاقته». ورغم الهزيمة أمام روما، لا يزال أليغري واثقا في فريقه وقدرته على استعادة تركيزه المعتاد والفوز بالثلاثية التاريخية.