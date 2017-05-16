﻿أتلتيكو يستعد للتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل وفتح الباب للراحلين!

مدريد – د ب أ: قدم أتلتيكو مدريد أداء راقيا هذا الموسم، وأصبح الآن يفكر في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى القطب الثاني للعاصمة الأسبانية مدريد إلى تجديد دماء الفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحتملة الموسم المقبل. ويتطلع أتلتيكو إلى تدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم من العيار الثقيل، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين ارتكاز في وسط الملعب ومدافع شاب. ومن أجل أن يبرم النادي الأسباني كل هذه الصفقات الواعدة، يتعين عليه أن يفتح الباب أمام خروج لاعبين آخرين من الفريق، مثل الفرنسي كيفن غاميرو والأرجنتيني نيكولاس غايتان. وانتقل اللاعب الفرنسي لأتلتيكو مقابل 32 مليون يورو، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر، فقد سجل 16 هدفا، منها 12 هدفا في الدوري الأسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا وهدفين في كأس أسبانيا. وبات غاميرو في طريقه للرحيل عن أتلتيكو، الذي بدأ مشاوراته بالفعل مع مهاجمين آخرين، حيث يرغب المدرب دييغو سيميوني، في التعاقد مع أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال الإنكليزي، فيما ترشح الصحافة الإنكليزية مهاجم منتخب إنكلترا وليستر، جيمي فاردي، في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء من فرنسا عن اقتراب الكسندر لاكازيت من ارتداء قميص الفريق المدريدي. ولم يقدم الأرجنتيني غايتان أيضا ما هو منتظر منه، ولم يبرر قيام أتلتيكو بدفع 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته، ويبدو أنه في طريقه للرحيل أيضا.