﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يواجه مرحلة تتجاوز قضية الفوز بلقب الليغا… وجماهيره تخشى «دوريات تينيريفي»!

مدريد – د ب أ: يستعد ريال مدريد لخوض 180 دقيقة هي الأهم في تاريخه الحديث، حيث لا يتعلق الأمر بالفوز بأول لقب له في الدوري الأسباني (الليغا) منذ 2012 وحسب، بل بتدشين مرحلة سيادة جديدة أيضا على الكرة الأسبانية.

وبعد مرور تسعة أشهر من هذا الموسم الصعب، تستعد مسابقة الدوري الأسباني للكشف عن هوية بطلها الجديد خلال الأيام المقبلة، فالريال يعتمد على نفسه في حسم اللقب، بيد أن خسارته في المباراة المقبلة، قد تطيح أرضا بجيل من اللاعبين، كان يأمل في دخول التاريخ. ويخوض الريال أولى مباراتيه المتبقيتين في الدوري الأسباني هذا الموسم أمام سيلتا فيغو اليوم، ثم يواجه ملقة في المباراة الأخيرة الأحد المقبل. ويحل النادي الملكي ضيفا في كلتا المباراتين في ملعبين خرج منهما برشلونة مهزوما هذا الموسم. وهكذا قد يتمكن الريال على هذين الملعبين، اللذين كانا شاهدين على خسارة غريمه التاريخي، من التتويج بلقب الدوري. ويحتاج الريال لحسم اللقب حصد أربع نقاط. وقال لويس انريكي مدرب برشلونة: «إذا كان هذا (الهزيمة) حدث لنا، فإنه يمكن أن يحدث لأي فريق آخر». ويبدو الوقت مناسبا والظروف مواتية للفريق المدريدي لتحقيق ما يصبو إليه، فجميع لاعبي الفريق يتحلون بالتركيز الشديد، وكريستيانو رونالدو وصل إلى أوج تألقه، بالإضافة إلى المدرب زين الدين زيدان، الذي لا يدخر جهدا في دعم الفريق ودفعه نحو تحقيق حلم الفوز باللقب. وقال المدرب الفرنسي بعد فوز فريقه على إشبيلية 4/1: «علينا أن نحافظ على تركيزنا في كل مباراة وفي كل لعبة مدركين أننا سنواجه الأمور الأكثر تعقيدا، لا نعرف ماذا سيحدث، لكن ما نعرفه هو أننا سنبذل كل ما لدينا حتى النهاية». لكن قطاعا من جماهير الريال، الذين تجاوزت أعمارهم 40 عاما، ورأوا بأم أعينهم ما يسمى بـ»دوريات تينيريفي»، وهي مسابقتا الدوري اللتان خسرهما ناديهم في الجولة الأخيرة، عندما كانت جميع الظروف مهيأة لحسم اللقب. وخسر الريال بهذه الطريقة في موسمين عامي 1992 و1993، عندما سقط أمام تينيريفي المتواضع، وهي الذكرى التي تثير الرعب في نفوس أنصاره هذا الموسم.

ويسعى الجيل الحالي من لاعبي الريال، الذي يضم نجوما مثل سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيمه، إلى وأد هذه الذكريات الأليمة للأبد، وفتح الطريق أمام بداية حقبة جديدة لسيادة النادي الملكي. وكان لاعبو الريال، الذي أصبح سيد أوروبا بلا منازع، بعدما وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، والتي فاز خلالها بلقبين، يهدفون منذ مطلع الموسم الجاري إلى التتويج بلقب الدوري، حيث لم يحققوا هذا اللقب سوى مرة واحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو ما يعد غير مقبول مقارنة بحجم النادي العملاق. والآن باتت الأبواب مفتوحة أمام تحقيق هذا الإنجاز ويتبقى فقط التقدم نحو اتخاذ الخطوة الأخيرة. لكن في المقابل، إذا خسر الريال اللقب، وهذا لن يحدث إلا بخطأ فادح يرتكبه هو، فستكون صدمة كبيرة قد تجهز على هذا الفريق بجميع نجومه بشكل كامل، أما إذا نجح في التتويج، فإن هذا سيفتح أمامه الطريق نحو بسط ريادته وسيادته على الكرة الأسبانية. وقالت صحيفة «سبورت» الأسبانية: «البارسا يراهن على نصف الليغا في بالايدوس (ملعب سيلتا فيغو) في مباراة لن يلعبها، أما الريال فيرغب في تحقيق الفوز لأن عليه أن يفوز بالليغا». ويتأرجح لقب الدوري بين مدينتين، سيلتا وملقة، اللتين سيلعب فريقيهما لمجرد الحصول على شرف الفوز على الريال، وختام الموسم بنصر معنوي والتدليل على أنهما يتمتعان بالشرف الرياضي بعيدا عن هواجس التواطؤ والتلاعب. وفي الختام يأتي لقاء ملقة، الذي يقوده المدرب ميشيل، أحد أيقونات الريال في الماضي، وهو الرجل الذي يعرف جيدا مرارة الهزائم في اللحظات الحاسمة، فقد كان ضمن الفريق الخاسر أمام تينيريفي في التسعينيات.