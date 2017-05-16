﻿جزيرة نائية في المحيط الهادئ تضم أكبر كمية من النفايات البلاستيكية

واشنطن ـ ا ف ب: تعاني إحدى الجزر الأكثر عزلة في العالم في جنوب المحيط الهادئ من أكبر كثافة للمخلفات البلاستيكية على الصعيد العالمي، حسب دراسة حديثة أظهرت هول مشكلة تلوث المحيطات بهذه النفايات التي تهدد الأنظمة البيئية البحرية.

وصحيح أن جزيرة هندرسون خالية من السكان وهي تبعد أكثر من 5 آلاف كيلومتر عن أقرب مركز حضري كبير، غير أن شواطئها تعجّ بحوالى 38 مليون قطعة بلاستيكية، وفق هذه الدراسة التي نُشرت نتائجها الاثنين في حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم (بناس).

وكانت دراسة سابقة صدرت حديثا في مجلة «ساينس أدفانسيز» الأمريكية قد كشفت أن محيط المنطقة القطبية الشمالية حيث لا كثافة سكانية كبيرة هو بمثابة مكب للنفايات البلاستيكية المنتشرة في شمال المحيط الأطلسي.

وجزيرة هندرسون التي تنتمي إلى أرخبيل بيتكيرن البريطاني المؤلف من أربع جزر تمتد على مساحة 47 كيلومترا مربعا. وهي نائية جدا بحيث لا تقصدها البعثات العلمية إلا كل 5 أو 10 سنوات.

لكنها تقع على مقربة من مركز الدوامات المحيطية في جنوب المحيط الهادئ حيث تتكدس النفايات التي تنقلها التيارات البحرية الآتية من أمريكا الجنوبية أو التي تحدثها السفن.

وخلال مهمة علمية حديثة نفذها في الجزيرة علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، وهي منظمة بريطانية غير حكومية، أحصت جنيفر لانفرز، القيّمة الرئيسية على هذه الدراسة، 671 قطعة بلاستيكية في المتر المربع الواحد من الشاطئ، وهي أعلى كثافة من النفايات تُسجل على الإطلاق.

وقالت لانفرز «بالاستناد إلى العينات التي أخذناها من خمسة مواقع، توصلنا إلى أن أكثر من 17 طنا من النفايات البلاستيكية تكدست في الجزيرة حيث تصب أكثر من 3570 قطعة بلاستيكية جديدة كل يوم على شاطئ واحد من شواطئها».

ورجحت الباحثة أن تكون بعد الكميات الفعلية من هذه المخلفات أكبر من التقديرات.

وكل سنة، يصب حوالى 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات، وفق دراسة نُشرت سنة 2015 في مجلة «ساينس» الأمريكية.

وبحسب العلماء، قد تضم المحيطات 110 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.