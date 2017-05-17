الأمن اليمني يوقف قياديا بـ”القاعدة” متخفٍ بملابس نسائية في عدن

عدن- الأناضول- ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن، جنوب اليمن، مساء الثلاثاء، القبض على قيادي في تنظيم القاعدة، بمدينة الشيخ عثمان، “متخفيًا بملابس نسائية”، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، إن “فريق مكافحة الإرهاب التابع لشرطة محافظة عدن، تمكن مساء الثلاثاء، من القبض على (أسامة الزبح)، القيادي في تنظيم القاعدة، متخفيًا بملابس نسائية في أحد شوارع مدينة الشيخ عثمان”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، “يعد (الزبح) المتهم الأول في تنفيذ عدة اغتيالات في محافظة عدن، استهدفت رجال أمن وقيادات في المقاومة الشعبية ورجال دين”، مشيرًا إلى أنه سيخضع للتحقيقات خلال الساعات المقبلة.

وأوضح، أن “معلومات استخباراتية قدمتها قيادة دول التحالف العربي، بالتعاون مع فرق مكافحة الإرهاب، أفضت الى القبض على “الزبح”.

وشهدت عدن، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016، حوادث قتل متكررة، ذهب ضحيتها العشرات من قيادات الجيش والأمن والنيابة العامة والقضاء ورجال المقاومة الشعبية، وأئمة المساجد، إلا أنها تلاشت خلال الأشهر الأخيرة من العام نفسه، عقب الحملة الأمنية التي قامت بها، وحدات من الجيش اليمني والشرطة، بالتعاون مع دول التحالف العربي، ضد مواقع قريبة لتنظيم القاعدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأمنية باليمن حول ما ذكره المصدر.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

تدخل التحالف جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا؛ في محاولة لمنع سيطرة الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.