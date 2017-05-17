إصابة فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

رام الله- الأناضول- أصيب مواطن فلسطيني برصاص المستوطنين، صباح الأربعاء، بالقرب من مدينة رام الله، بحسب مصادر محلية.

وقال شهود عيان في اتصال هاتفي مع الأناضول إن مجموعة من المستوطنين أطلقوا النار على الشاب إبراهيم حامد (19 عاما) خلال تواجده في منزله ببلدة سلواد شرقي رام الله، مما أدى لإصابته بجراح.

وأضاف الشهود أن الشاب أصيب في الكتف، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأشاروا أن قوة عسكرية إسرائيلية حاصرت الموقع ونقلت المصاب بمركبة اسعاف لجهة غير معلومة بعد.