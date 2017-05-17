بكين تنصب راجمات صواريخ على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

بكين- رويترز- قالت صحيفة ديفينس تايمز التي تديرها الدولة في الصين إن بكين نصبت راجمات صواريخ في جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي لصد الغواصين العسكريين الفيتناميين عارضة تفاصيل جديدة بشأن التعزيز العسكري الصيني المتواصل.

وقالت الصين إن البناء العسكري على الجزر التي تسيطر عليها في بحر الصين الجنوبي سيكون قاصرا على المتطلبات الدفاعية اللازمة وإن بإمكانها أن تفعل كما تشاء في أراضيها.

وانتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بعسكرة الصين لمواقعها البحرية وشددت على ضرورة حرية الملاحة من خلال القيام بدوريات جوية وبحرية منتظمة قربها وهو ما أغضب الصين.

وقالت الصحيفة في تقرير الثلاثاء على حسابها على وي تشات إنه تم نشر أنظمة راجمات صواريخ مضادة للضفادع البشرية من طراز نورينكو سي.إس/إيه.أر-1 عيار 55 ميليمترا لديها القدرة على اكتشاف وتحديد ومهاجمة الغواصين الحربيين التابعين للأعداء على جزيرة فايري كروس في جزر سبراتلي.

وتسيطر الصين على جزيرة فايري كروس ولكن الفلبين وفيتنام وتايوان تطالب بالسيادة عليها أيضا.

ولم يذكر التقرير متى تم نشر النظام الدفاعي ولكنه قال إنه يأتي في إطار رد بدأ في مايو أيار 2014 عندما نصب غواصون فيتناميون أعدادا كبيرة من شبكات الصيد في جزر باراسيل.