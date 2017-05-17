الجيش المصري: اكتشاف نفق تهريب شمالي سيناء

القاهرة - الأناضول - أعلن الجيش المصري اكتشاف نفق “خرساني” على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء المحاذي لقطاع غزة (شمال شرق)، وتوقيف مهربين قرب حدود ليبيا (غرب).

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، الأربعاء، إن “قوات إنفاذ القانون اكتشفت نفقاً خرسانياً على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودي بشمال سيناء”.

وبهذا النفق، يكون الجيش المصري قد عثرعلى 25 نفقاً على الحدود مع قطاع غزة منذ منتصف يناير/كانون ثانٍ الماضي، وفق بيانات رسمية.

ومنذ يوليو/ تموز 2013، شددت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة الأنفاق.

وفي سياق آخر، قال المتحدث العسكري إن “قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات أثناء محاولة تهريبها عبر منطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية”.

ووفق البيان فإنه “تم ضبط 8 عربات دفع رباعى بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية محملة بالأسلحة والمخدرات، و12 فرداً من المهربين وتدمير 2 عربة دفع رباعي بواسطة القوات الجوية أثناء أعمال المطاردة ومحاولتهم الهرب”.

ولم يكشف بيان الجيش عن الجهات التي ينتمي إليها المهربون، غير أن المناطق الحدودية، مع ليبيا، تشهد مواجهات بين الحين والآخر بين الجيش ومهربين، وفق بيانات سابقة للجيش.