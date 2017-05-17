ترامب يبحث مع نتنياهو هاتفياً زيارته المرتقبة لإسرائيل

تل أبيب - د ب أ – نقلت صحيفة “هاآرتس″ الإسرائيلية الأربعاء عن مسؤولين رفيعي المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى أمس اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث زيارة ترامب المرتقبة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصال، الذي جرى بعد فترة وجيزة من اتصال ترامب بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لم يتم الإعلان عنه من جانب البيت الأبيض أو ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد ديوان نتنياهو لاحقاً حدوث الاتصال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز أن الاتصال جرى في الخامسة مساء بتوقيت إسرائيل في وقت كان يستعد فيه نتنياهو لبدء اجتماع مع وزير ماليته. واستمر الاتصال لنحو 20 دقيقة.

وأشار المسؤول إلى أن الاتصال لم يتطرق إلى التقارير المتعلقة بتسريب ترامب معلومات استخباراتية للجانب الروسي خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي.

وأضاف أن “الحديث تطرق إلى القليل من المسائل التي يتعين الاتفاق بشأنها حول زيارة ترامب إلى إسرائيل”.