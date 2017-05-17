المرصد السوري: مقتل 24 شخصاً في قصف جوي على مناطق “الدولة” بالريف الشرقي لحماة

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بمقتل 24 شخصاً في قصف للطائرات الحربية والمروحية الروسية والتابعة للنظام طال قرى ومناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ناحية بالريف الشرقي لحماة.

وقال المرصد ، في بيان صحافي اليوم ، إن من بين القتلى 6 مدنيين بينهم طفلان شقيقان، إضافة لـ 10 قتلى من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”( داعش) ، فيما لا تزال هوية الـثمانية المتبقين مجهولة بسبب تفحم معظم الجثث.

وأشار إلى أن الطائرات استهدفت منذ ليل الاثنين ، وحتى فجر الثلاثاء سيارات تقل مواطنين ومناطق أخرى في ناحية عقيربات ، لافتاً إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وحسب المرصد ، شهدت منطقة عقيربات ومناطق سيطرة تنظيم الدولة في الريف الشرقي لحماة، خلال الأسابيع والأشهر الفائتة عمليات قصف متكررة من قبل الطائرات الروسية والتابعة للنظام.