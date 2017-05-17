مُذيعة لبنانية تطلب الزواج من فنان كويتي على الهواء

بيروت ـ فاجأت المذيعة اللبنانية سازديل، الفنان الكويتي خالد أمين، وطلبت الزواج منه على الهواء مباشرةً خلال حلوله ضيفاً على إحدى حلقات برنامجها “عالسيف” الذي يعرض على شاشة قناة “العدالة”.

ويبدو أنّ “سازديل” حاولت تقليد الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني حينما طلبت الزواج من الفنان السوري تيم حسن، وفجّرت مفاجأة بإعلانها الزواج منه رسمياً قبل أيام.

وسألت سازديل الفنان خالد أمين قائلة “هل بتقبل الزواج فيني”، فرد عليها ضاحكاً “لا والله أنا ما أبي أتزوج. مش عيب فيك بس ملف الزواج عندي مؤجل”.

وكانت سازديل قد أعلنت خلال الحلقة التي تناقش موضوع عزوف الرجال عن الزواج، أنها تريد أن تفعل ما فعلته الإعلامية وفاء الكيلاني عندما طلبت يد تيم حسن خلال استضافته في برنامجها.