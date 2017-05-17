نادية الجندي تعيش قصة حب وتستعد للزواج قريبًا

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، أنها تعيش قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني.

نادية الجندي، قالت لمصادر مقربة منها: “إنها ستعلن عن زواجها بعد شهر رمضان المقبل، و أنها تشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، وسيتمّ إعلان الزواج والكشف عن هويّة العريس، بعد انتهاء شهر رمضان”.

وكان عدد من الأخبار قد توقع عودة نادية الجندي في الشهور الأخيرة لطليقها محمد مختار بعد ظهورهما معًا أكثر من مرة ومشاركتها له في عدد من الأعمال، إلا أنها نفت كل هذه الأخبار، مؤكدة أنّ مختار سيظلّ صديقًا مقرّبًا منها، ولكن لن يتزوجا مجدّدًا.

يذكر أن نادية الجندي تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها الوحيد هشام الفنان عماد حمدي وعاشت معه 12 عامًا وتعد أطول زيجة لعماد حمدي ثم حدث الطلاق بينهم.

أما الزيجة الثانية فكانت من المنتج محمد مختار وظلت معه لسنوات طويلة، قدما فيها أهم الأفلام منها “الباطنية”، “ملف سامية شعراوي” “وكالة البلح”، “الخادمة” و”جبروت امرأة”.