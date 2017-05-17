جرعة زائدة من الكافيين تقتل مراهقاً امريكياً

ميامي ـ توفي مراهق امريكي بعد ساعتين على تناوله فنجان قهوة وشراباً يحتوي الكافيين و مشروب طاقة، ما أثار تحذيرات حول مخاطر الجرعات الزائدة من الكافيين.

وتوفي دايفس آلن كرايب في 26 نيسان/إبريل جراء “إصابته بأزمة قلبية أدت إلى تسارع في نبضات القلب بسبب الكافيين” على ما أوضح مكتب الطبيب الشرعي في منطقة ريتشلاند كاونتي في ولاية كارولينا الجنوبية في بيان.

وقبل ساعتين على انهياره، تناول كرايب قهوة من نوع كافيه لاتيه وقارورة كبيرة من شراب غازي يحتوي على الكافيين فضلا عن مشروب طاقة.

وقال الطبيب الشرعي غاري واتس إن هذا “الأمر غير اعتيادي. وهو عائد خصوصا إلى الفترة القصيرة التي تناول فيها كمية كبيرة من الكافيين ما أثّر على قلبه”.

وأضاف في تصريح لصحيفة “ذي بوست اند كورير”، أن كرايب انهار بعد 15 دقيقة فقط على تناوله مشروب الطاقة.

وتوصي الوكالة الامريكية للأغذية والأدوية بألا يتجاوز استهلاك البالغين من الكافيين 400 ميلغرام في اليوم أي ما يوازي أربعة إلى خمسة فناجين قهوة.

وقالت جيل ميكلز من مركز السموم في بيان “على البالغين أن يتنبهوا إلى مستوى استهلاك الكافيين ومن المهم للأهل أن ينتبهوا إلى المخاطر التي يشكلها الكافيين على الأطفال والمراهقين”.

وقد أعرب خبراء صحة عن قلقهم من محتوى الكافيين العالي في مشروبات الطاقة ما قد يؤدي إلى اضطراب النظام القلبي وارتفاع ضغط الدم لدى الشباب.

وقد تحوي مشروبات الطاقة حوالي 240 ميلغراما من الكافيين وفق دراسة صادرة عن “كونسيومر ريبورتس″ في العام 2012.