مقتل عسكريين إيرانيين اثنين في سوريا

إسطنبول - الأناضول – قُتل عسكريان إيرانيان من الحرس الثوري في اشتباكات مع قوات المعارضة بسوريا.

وذكرت وكالة إرنا، الأربعاء، أن العسكريين، المنتميين للواء “الزينبيون” المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، قُتلا في اشتباكات بسوريا دون أن تحدد زمان أو مكان مقتلهما.

وأشارت الوكالة أن جثتي العسكريين، ويدعيان سيد ساجد وسيد نقي نجار، أُرسلتا إلى مسقط رأسهما مدينة قم، لدفنهما هناك.

وعقب بدئها تقديم دعمها العسكري للنظام السوري فقدت إيران أكثر من ألف عسكري ، بينهم 15 جنرالاً، في الحرب السورية المستمرة منذ 6 سنوات.