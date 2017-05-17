مورينيو يهزم برشلونة في صفقة دفاعية

لندن ـ اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من إتمام التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس، بصفقة تقدر بمبلغ 70 مليون يورو، متفوقًا على برشلونة الإسباني، في سباق ضم اللاعب.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن برشلونة قدّم عرضًا بمبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع ماركينيوس في الصيف الماضي، إلا أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، رفض بيعه، معللًا بأن البلوجرانا منافسًا شرسًا لسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مما دفع النادي الكتالوني لاستقدام صامويل أومتيتي من ليون.

وأوضحت الصحيفة، أن سان جيرمان يفضل بيع المدافع البرازيلي لصفوف الشياطين الحمر على تشيلسي الإنجليزي أيضًا، والذي حاول ضم اللاعب بمبلغ 60 مليون يورو الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم ليتجه البلوز لإعادة لاعبهم ديفيد لويز مقابل 30 مليون يورو.

وكان لوكاس ديني، ظهير برشلونة، آخر المنتقلين من باريس سان جيرمان للقلعة الكتالونية في الصيف الماضي، وذلك بسبب خروجه من حسابات الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية.