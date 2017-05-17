غياب بنزيمة يمنح أفضلية تهديفية لكريستيانو رونالدو

مدريد ـ يتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، مع النادي الملكي، بغياب الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الفريق، خلال مباريات الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “آس″ الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو وبنزيمة أفضل ثنائي في ريال مدريد منذ قدومهما للفريق في 2009 بتسجيل 35 هدفًا.

وسجل كريستيانو رونالدو 19 هدفًا من صناعة بنزيمة، فيما أحرز الفرنسي 16 هدفًا من صناعة صاروخ ماديرا، إلا أن الدون أضحى أقوى هذا الموسم بغياب مهاجم الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا كل 77 دقيقة دون بنزيمة، بمعدل أكبر من الذي يسجله عندما يلعب مع المهاجم الفرنسي، إذ أحرز هدفًا بمعدل كل 122 دقيقة.

في الدوري الإسباني، سجل هداف ريال مدريد التاريخي بوجود المهاجم رقم “9″ 13 هدفًا في 1534 دقيقة، بمعدل هدف لكل 118 دقيقة، بينما سجل 9 أهداف في 836 دقيقة بدون الفرنسي بمعدل هدف لكل 92 دقيقة.

أما على مستوى دوري أبطال أوروبا، سجل رونالدو 5 أهداف مع بنزيمة ومثلها بدونه، مع المهاجم الفرنسي في 877 دقيقة بينما سجله بدونه خلال 233 دقيقة.