وزير الدفاع الإسرائيلي: العلاقات مع الولايات المتحدة ستظل قوية

تل أبيب - د ب أ – عقب اتهامات بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية إسرائيلية حساسة مع روسيا، أكدت إسرائيل قوة علاقاتها بالولايات المتحدة.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العلاقات الأمنية بين إسرائيل وحليفتنا الكبرى الولايات المتحدة عميقة ومهمة وليس لها مثيل في نطاقها”.

وأضاف ليبرمان أن العلاقات مع الولايات المتحدة تقوي إسرائيل بطريقة غير مسبوقة، وكتب: “هكذا كان الحال وهكذا سيستمر”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز″ ذكرت في تقرير لها أن ترامب شارك روسيا معلومات حساسة عن خطط لإرهابيي تنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هذه المعلومات مستمدة من مصادر استخباراتية إسرائيلية.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن ببيانات محددة على هذا التقرير.

يذكر أن ترامب التقى الأسبوع الماضي السفير الروسي سيرجي كيسلياك ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض. وتحدث الرئيس الأمريكي خلال اللقاء عن تهديدات محتملة من إرهابي الدولة فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن طائرات.

واعترف ترامب الثلاثاء بأنه تبادل معلومات مع وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي في اجتماع بالمكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، لكن قال إن لديه “حقاً مطلقاً” للقيام بذلك، على الرغم من الاحتجاج على إمكانية تسريب معلومات حساسة.

ومن المرجح أن يكون تم التحدث خلال اللقاء عن أشياء تقود إلى استنتاجات بشأن مصادر ووسائل استخباراتية.