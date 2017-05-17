مسؤول في أونروا: قطاع غزة بحاجة لحلول سياسية عاجلة لتفادي مخاطر تفاقم أزماته

غزة – د ب أ – طالب مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الأربعاء، بحلول سياسية عاجلة لتفادي مخاطر استمرار تفاقم الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال بو شاك مدير عمليات أونروا بقطاع غزة ، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن الوضع في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ منتصف عام 2007 شهد مؤخراً “تدهوراً دراماتيكياً في تفاقم الأزمات الإنسانية لسكانه” .

ونبه بو شاك إلى مخاطر تفاقم أزمات انقطاع الكهرباء لساعات طويلة متتالية يومياً ونقص المياه الصالحة للشرب وعدم القدرة على تصريف مياه الصرف الصحي، إلى جانب تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في وقت ترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة.

وحذر من أن “الوضع الصعب للشباب في قطاع غزة يؤدي بهم إلى سياق انعدام الأمل، وتداعيات هذا الوضع هي تداعيات دراماتيكية وخطيرة ما يتطلب وضع ذلك موضع الحسبان”.

وذكر بو شاك “غزة تسبح في الظلام منذ عدة أسابيع ووضع السكان مأساوي وسيؤدي إلى فقدان الأمل، وتداعيات هذا الوضع دراماتيكية وعلينا أن نضع ذلك في الحسبان”.

وأضاف أن “قطاع غزة بحاجة إلى حلول سياسية ونوايا سياسية جادة للحل من أجل تفادي مخاطر الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة ولضمان تسريع إعادة إعماره وحل أزمات نقص الخدمات الأساسية”.