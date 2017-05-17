جابريل قبل بدء مباحثاته في واشنطن: وجود أسواق مفتوحة ونظام تجاري عادل متعدد الأطراف يفيد الجميع

برلين - د ب أ – أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الأربعاء، عن قلقه بشأن الاتجاهات الحمائية للحكومة الأمريكية الجديدة قبل بدء زيارته الثانية إلى الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر تقريباً من توليه هذا المنصب.

وقال الوزير الاتحادي إن وجود “أسواق مفتوحة ونظام تجاري عادل ومتعدد الأطراف يفيد الجميع″.

وأضاف قائلا: “إن الاقتصاد الألماني ليس مجرد منافس في الولايات المتحدة. إننا نوفر مئات الآلاف من أماكن العمل والتدريب في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار والابتكار”.

وتوجه جابريل الأربعاء إلى واشنطن في زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المقرر أن يلتقي جابريل في واشنطن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون لإجراء محادثات حول المكافحة المشتركة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية الجديدة تتبع نهج القومية الاقتصادية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدأ “أمريكا أولاً” كمبدأ توجيهي لسياسته.

وسوف يتم تناول ذلك أيضاً خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع المنتظرة الأسبوع القادم في إيطاليا.

وبجانب واشنطن، يزور جابريل هذه المرة مدينة بيتسبرج، المركز السابق لصناعة الصلب الأمريكية، باعتبار أنها نموذج ناجح للتحول الهيكلي.

وسوف يتوجه الوزير الاتحادي إلى المكسيك مساء الخميس.