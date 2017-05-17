توسك يقول ان الاتحاد الاوروبي يطالب بضمانات بريطانية ضد “المنافسة غير العادلة”

ستراسبورغ - أ ف ب – قال رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك الاربعاء، أن أي اتفاق تجارة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي سيتضمن ضمانات ضد “المنافسة غير العادلة” من قبل بريطانيا.

ومع ارتفاع التوترات مع اقتراب محادثات بريكست الشهر المقبل، قالت بريطانيا أنها ستبدي مقاومة في حال لم يوافق الاتحاد الاوروبي على اتفاق خروج مقبول.

واثار ذلك مخاوف في بروكسل من ان تحاول لندن تجاوز انظمة وقوانين الاتحاد الاوروبي بشأن عدد من القضايا بعد خروجها من الاتحاد في حال تعثرت المحادثات.

وقال توسك لأعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ بفرنسا ان “على بريطانيا ان تدرك أن أي اتفاق تجارة حرة يجب أن يضمن النزاهة في التعامل ويشتمل على ضمانات ضد أية مزايا تنافسية غير منصفة”.

وأضاف أن هذه الضمانات يجب أن تشمل مجموعة واسعة من الأمور ومن بينها “الضرائب والاجراءات والممارسات التنظيمية الاجتماعية والبيئية”.

ولا يتوقع بدء المحادثات بشأن التوصل الى اتفاق تجاري إلا بعد ان تحقق المحادثات المتعلقة بمصير ملايين من مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وفاتورة بريطانيا المترتبة على خروجها من الاتحاد الاوروبي، “تقدماً كافياً”.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر في كلمة كذلك امام النواب في اشارة الى رئيس مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشيل بارنييه، ان مفاوضات البريكست “اصبحت الآن في أيدي محامي الطلاق القدير في الاتحاد”.

واضاف “اتمنى له حظاً موفقاً وأنا واثق من أنه لن يترك شيئاً للصدفة”.