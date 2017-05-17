ميركل تطالب مواطنيها بالانفتاح في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين

برلين – د ب أ- طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها بالانفتاح في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.

وقالت ميركل الأربعاء خلال تسليم جائزة الاندماج الوطنية التي تمنحها لأول مرة: “إننا على قناعة بأن الاندماج يتحقق على أكمل وجه حيثما يتواصل الأفراد مع بعضهم البعض”.

وفاز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو مدينة ألتينا في ولاية زاورلاند غربي ألمانيا. وذكرت لجنة التحكيم في حيثيات قرارها أن هذه المدينة الصغيرة ربطت بين أدوات مختلفة بصورة نموذجية من أجل تحقيق الاندماج.

وتضم لجنة التحكيم الخبير في الشؤون الإسلاموية أحمد منصور والممثل النمساوي من أصل تونسي المولود في مدينة ميونخ الألمانية، إلياس مبارك.

وفي الوقت نفسه، ذكرت ميركل أن من بين مهاجري الأجيال السابق بعض الأفراد الذين لم يندمجوا على نحو سليم في المجتمع رغم مرور العديد من السنوات على تواجدهم في ألمانيا، مضيفة أنه يتعين وضع هؤلاء الأفراد في الاعتبار بجانب المساعي الحالية لإدماج اللاجئين، مؤكدة أن الهجرة إلى ألمانيا من الممكن أن تكون “دعماً حقيقياً لبلدنا”، شريطة تحقيق الاندماج.

وأعرب عمدة مدينة ألتينا، أندرياس هولشتاين، عن شكره لميركل لعدم تخليها عن سياستها تجاه اللاجئين رغم هجوم الناقدين، وقال: “أعتقد أننا نسير في ألمانيا نحو مستقبل جيد يتسم بالتنوع″.

وبحسب تقارير إعلامية، تلقى هولشتاين رسائل إلكترونية تحوي عبارات كراهية بسبب موقفه المنفتح تجاه اللاجئين.

وكان رجلان اضرما النار في منزل بألتينا في تشرين أول/أكتوبر عام 2015 بسبب عدم رغبتهما في تواجد لاجئين سوريين في الجوار.