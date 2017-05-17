اندلاع اشتباكات هي الأعنف في درعا منذ اتفاق “تخفيف التصعيد” بسوريا

دمشق - د ب أ – تدور معارك في مدينة درعا منذ صباح الاربعاء ، بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة المسلحة هي الأعنف منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في مناطق “تخفيف التصعيد” بسوريا .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، في بيان صحافي اليوم ، إن الاشتباكات تتركز في أطراف حي المنشية ومحيط منطقة سجنة في القسم الغربي من مدينة درعا ، وتترافق مع قصف متبادل بين طرفي القتال، وقصف متصاعد لقوات النظام على محاور القتال.

وحسب المرصد ، استهدفت قوات النظام منذ صباح اليوم مناطق في درعا البلد وأماكن أخرى في المدينة، بسبعة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وبما لا يقل عن 25 قذيفة مدفعية وصاروخية، بالتزامن مع قصف للطائرات المروحية بثمانية براميل متفجرة وتنفيذ الطائرات الحربية نحو 10 ضربات صاروخية استهدفت جميعها مدينة درعا.

وأشار المرصد ، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أحدهم قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام، ومعلومات عن قتلى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

من جهته قال مصدر عسكري سوري، إن قصفاً للمعارضة تسبب بمقتل أحد المدنيين وإصابة ستة آخرين واندلاع حرائق في عدد من المباني.

واتهم المصدر فصائل المعارضة بمحاولة أفشال اتفاق استانا بهدف تحقيق مكاسب سياسية خلال مؤتمر “جنيف 6″ المنعقد حاليا بحضور ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة.

من جانبها اتهمت فصائل المعارضة المسلحة القوات الحكومية بخرق اتفاق استانا وذكرت ، تنسيقاتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن قوات النظام حاولت التقدم باتجاه النقاط التي سيطرت عليها قوات المعارضة في حي المنشية بدرعا البلد في مدينة درعا خلال معركة الموت ولا المذلة حيث بدأت صباح اليوم بقصف مدفعي بعشرات قذائف الهاون والدبابات وقصف بصواريخ فيل وإلقاء المروحيات أربعة براميل متفجرة.

وقالت إنّ غرفة عمليات البنيان المرصوص العاملة في حي المنشية قامت بالرد على قصف قوات النظام والميليشيات المساندة لها باستهداف آخر معاقلهم في المنشية المتمثل بقطاع الإرشادية وذلك لمنعهم من التقدم .

واعتبرت الغرفة أنّ هذا التصعيد خرق كبير لاتفاق مناطق تخفيف التصعيد والتوتر الذي دخل يومه الثاني عشر توالياً

وأقرت فصائل المعارضة بمقتل أحد قادتها العسكريين ضمن عمليات البنيان المرصوص المدعو ” بلال أبو زيد ” و الملقب بـ ” أبو إسلام داعل ” في حي المنشية إثر استهدافه بطلقة قناصة أثناء صد اقتحام قوات النظام.

وكان تم التوصل ، خلال مفاوضات في أستانة جرت يومي الثالث والرابع من أيار/مايو الجاري ، إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، برعاية روسية تركية إيرانية، لإنشاء مناطق يتم وقف التصعيد فيها ، لمدة ستة أشهر، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من السادس من الشهر الجاري .

ويشمل الاتفاق أربع مناطق هي محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري .