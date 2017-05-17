العاهل الأردني يصل القاهرة في زيارة رسمية

القاهرة - الأناضول – وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية، القاهرة في زيارة رسمية قصيرة، وفق مصدر ملاحي.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان على رأس مستقبلي العاهل الأردني لدى وصوله إلى المطار.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن الزيارة، التي تستغرق ساعات قليلة، تشمل مباحثات مع السيسى حول الجهود المصرية والعربية لكسر الجمود القائم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، في الشرق الأوسط وأوروبا، يبدأها الجمعة، من المملكة العربية السعودية، وتشمل إسرائيل والفاتيكان.

وتعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى مصر، اليوم، الثانية خلال 3 شهور؛ حيث زار القاهرة في فبراير/شباط الماضي أجرى خلالها مباحثات رسمية تطرقت إلى عدد من القضايا وشملت العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.