خامنئي يدعو الايرانيين الى التصويت بكثافة ليثبتوا “للأعداء” عزيمتهم وهدوءهم

طهران - أ ف ب – دعا المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاربعاء، مواطنيه الى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية الجمعة ليثبتوا “للاعداء” ما تتمتع به البلاد من عزم وامن وهدوء.

وقال خامنئي مخاطباً آلاف الاشخاص الذين تجمعوا في حسينية الامام الخميني بطهران، “ان للشعب الايراني اعداء وما عليه الا ان يثبت مرة اخرى عزمه الراسخ على المشاركة في الانتخابات ويبين للعالم أجمع ما يتمتع به من أمن واستقرار وهدوء”.

وأضاف “ان المسؤولين الامريكيين والاوروبيين والصهاينة يراقبون انتخاباتنا ليروا مستوى المشاركة” معتبراً انه متى كانت هذه المشاركة “كبيرة فان حكمهم سيكون مختلفاً”.

واشار الى انه “في الوقت الذي تعاني فيه دول المنطقة من انعدام الامن، نرى الجمهورية الاسلامية الايرانية تتحضر للانتخابات في اجواء يسودها الامن والاستقرار”.

وتختتم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في ايران الخميس عند الساعة 03,30 ت غ اي قبل 24 ساعة من بدء التصويت.

وبين المرشحين الاربعة الذين يتنافسون في هذه الانتخابات، يبدو الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني المدعوم من الاصلاحيين والمعتدلين ورجل الدين ابراهيم رئيسي القريب من المرشد، الاوفر حظاً بالفوز.

وأعلن المحافظ مصطفى مير سليم الاربعاء انه لن ينسحب من السباق لتفادي “الاستقطاب”.

ودعا المرشح الاصلاحي مصطفى هاشمي طبا الى التصويت لروحاني.

كما دعا روحاني في تجمع انتخابي في اردبيل (شمال غرب) الايرانيين الى الاقبال بكثافة على التصويت في الوقت الذي ياتي فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب “واعداء آخرون الى المنطقة”.

ويشارك ترامب السبت في قمة مع قادة عرب ومسلمين في السعودية.

واعتبر المرشح رئيسي في طهران ان روحاني قدم تناولات كثيرة اثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع اتفاق بين ايران والقوى الكبرى في 2015.

وقال “لا يمكن تسوية المشاكل بدبلوماسية التوسل، يجب اعتماد دبلوماسية قوية” مؤكداً ان المفاوضين الايرانيين لم ينجحوا في التوصل الى تغيير سلوك الولايات المتحدة ما يمنع عملياً من تطبيع العلاقات المصرفية بين طهران وباقي العالم.