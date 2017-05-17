الحشد الشعبي العراقي ينجز 70 بالمائة من عملية تحرير القيروان بالموصل

بغداد - د ب أ -أعلن أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الأربعاء، أن قوات وألوية الحشد حققت 70 بالمئة من عملية تحرير ناحية القيروان شمال غربي الموصل.

وذكرت هيئة إعلام الحشد الشعبي ، في بيان صحافي ، أن المهندس أوضح خلال تفقده قطعات الحشد الشعبي في المحور الشمال الغربي في ناحية القيروان أنه تم الانتهاء من 70 بالمئة من الصفحة الاولى لعملية تحرير القيروان من سيطرة الدولة الاسلامية.

وأشار البيان إلى أن ” اللواء الأول في قوات الحشد الشعبي صد هجوما لتنظيم داعش أسفر عن مقتل أربعة من داعش وحرق عجلة في القاطع الشمالي لعمليات تحرير القيروان”.

وتخوض قوات والوية الحشد الشعبي منذ ستة أيام عملية عسكرية لتحرير ناحية القيروان ما أسفر حتى الآن عن تحرير وتطويق أكثر من 30 قرية وطرق امداد وخطوط اتصالات باتجاه الحدود السورية .