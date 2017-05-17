وزير سوداني: البشير يزور الرياض الجمعة ولا حديث عن لقاء مع ترامب

جنيف- رويترز- قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الأربعاء إن الرئيس عمر البشير سيسافر إلى السعودية يوم الجمعة لكن دون تأكيد على أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور المملكة أيضا.

وأضاف غندور للصحفيين في جنيف “بوسعي تأكيد أن الرئيس البشير سيذهب إلى السعودية بعد غد”. وأحجم عن تأكيد ما إذا كان البشير سيتحدث إلى ترامب.

وأشار أيضا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اقترح وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية باليمن خلال شهر رمضان. وقال غندور إنه يتمنى تنفيذ هذا الاقتراح.