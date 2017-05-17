انسحاب ناشطين صحراويين من محاكمة مخيم “اكديم ازيك” امام القضاء المغربي

الرباط- أ ف ب- انسحب ناشطون صحراويون متهمون بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في مخيم “اكديم ازيك” بالصحراء الغربية في 2010، من جلسة محاكمتهم مساء الثلاثاء، وفق ما علم الاربعاء من مصادر متطابقة.

وبعد محاكمة اولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت في كانون الاول/ ديسمبر 2013 امام القضاء المدني، محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 شرطيا ودركيا مغربيا في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 في مخيم “اكديم ازيك” خارج مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.

وحكم عليهم امام القضاء العسكري باحكام بالسجن تراوحت بين 20 عاما والمؤبد.

وبعد احتجاجات منظمات غير حكومية واقارب المدانين، احيلت القضية منذ كانون الاول/ ديسمبر 2016 الى محكمة مدنية في سلا قرب العاصمة الرباط.

وقالت هيلين ليغاي من جمعية “عمل المسيحيين على الغاء التعذيب” التي تنسق قسما من دفاع المتهمين انه بعد 15 جلسة “عبروا (المتهمون) عن رغبتهم في عدم الحضور” لان “هذه المحاكمة مهزلة وتشوبها اخلالات هائلة”.

واضافت “كما انسحب المحامون في حين اقال رئيس (المحكمة) محاميتين فرنسيتين طلبتا مهلة تفكير وامر بطردهما من القاعة. وتم طردهما بعنف”.

وبحسب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي فان المحكمة قررت رفع الجلسة بسبب “استحالة” متابعة الاستماع الى المتهمين اثر “اضطرابات سببها المتهمون”، وفق ما اوردت وكالة الانباء المغربية الرسمية.

واضاف الداكي انه في الأيام الاخيرة “لوحوا (المتهمون) بالتهديد بالانسحاب” بعد أن تعرف شهود على الكثير منهم.

من جهته قال ايف ريبيكي محامي الاطراف المدنية في بيان ان المتهمين “اختاروا الفرار (..) خشية مواجهة تناقضاتهم وشهادات مفحمة ومتعددة ومتطابقة”.

واضاف ان المحاكمة مع ذلك “ستستمر حتى النهاية ويريد الضحايا واسرهم ان يكون لهم مكانهم فيها”.

وقررت المحكمة الاستمرار في نظر القضية وسخرت محامين للدفاع عن المتهمين، بحسب الوكالة.

وهذه القضية التي تحظى بمراقبة خارجية، بالغ الحساسية في المغرب على خلفية ملف الصحراء الغربية.