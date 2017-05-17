الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأوروبي “محور أساسي” للأمم المتحدة

ستراسبورغ- د ب أ- قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للبرلمان الأوروبي الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يمثل ” محورا أساسيا ” للأمم المتحدة، ويجب أن يترأس جهود حل الصراعات وتعزيز حقوق الانسان حول العالم.

وقال غوتيريش “إن أوروبا وهي قوية ومتحدة تمثل محورا أساسيا لأمم متحدة قوية وفعالة”.

وطالب الأمين العام بتعزيز وحماية حقوق الانسان، محذرا من أن هذه الحقوق “تتلاشي بصورة سريعة أمام أجندة السيادة الوطنية”.

وأضاف “للأسف، نرى أنه يتم في عدة مرات استخدام السيادة الوطنية لتبرير الافتقار لقدرة المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان والتحديات التي نراها في عدة أنحاء بالعالم”.

وأشار غوتيريش إلى أن أزمة المهاجرين الأخيرة” قوضت لحد معين السلطة الأخلاقية لعدة دول”.

وأشاد غوتيريش “بالالتزام القوي” للاتحاد الأوروبي تجاه حماية اللاجئين، ودعا الاتحاد إلى أن يكون “في محور” المفاوضات بشأن التوصل لإطار دولي لإدارة حركة المهاجرين.

وأوضح الأمين العام أنه يعتمد على قيادة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي بالانسحاب منها.