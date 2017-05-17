التحالف الدولي ينفي شن غارات قتلت مدنيين في شرق سوريا

بيروت- أ ف ب- نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن الاربعاء استهداف طائراته الاثنين الماضي لمدينة البوكمال الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في شرق سوريا حيث قتل نحو اربعين مدنيا.

واكد التحالف الدولي من جهة ثانية انه يجري تحقيقا في احتمال سقوط قتلى مدنيين في غارات جوية وقعت في محافظة الرقة (شمال)، حيث تعد مدينة الرقة مركز المحافظة معقل الجهاديين الابرز في سوريا.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء ان 62 شخصا، بينهم 42 مدنيا، قتلوا في 15 ايار/ مايو في غارات “لطائرات التحالف الدولي” استهدفت مدينة البوكمال في ريف دير الزور (شرق) الشرقي.

ووثق المرصد بين القتلى 11 طفلا و14 لاجئا عراقيا.

وكان المرصد افاد في وقت سابق عن مقتل 30 مدنيا في تلك الغارات.

واكد التحالف الدولي لوكالة فرانس برس ان طائراته شنت في الـ14 والـ15 من الشهر الحالي غارات “قرب البوكمال” حيث قصفت اهدافا نفطية لتنظيم الدولة الاسلامية تبعد اكثر من 50 كيلومترا عن المدينة.

واوضح التحالف في بيانه أن التقارير حول سقوط قتلى مدنيين تتحدث عن “مناطق داخل المدينة ذاتها، حيث لم نشن أي غارات خلال الفترة التي يزعم سقوط ضحايا مدنيين خلالها”.

واضاف البيان ان “دولا اخرى خارج التحالف شنت غارات على البوكمال في الـ14 من الشهر وصباح الـ15″، من دون ان يحدد من هي الدول المذكورة.

وبالاضافة الى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تستهدف طائرات سورية وروسية مواقع الجهاديين في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية بالكامل باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور مركز المحافظة ومطارها العسكري.

واوضح التحالف الدولي من جهة ثانية انه شنّ يوم الاحد غارات على قرية العكيرشي في ريف الرقة الشرقي، مشيرا الى انه “احال الادعاءات حول سقوط ضحايا مدنيين الى فريقنا للتقييم”.

ووثق المرصد السوري مقتل 14 شخصا، بينهم 12 امرأة، في قصف للتحالف الدولي استهدف بعد ظهر الاحد سيارات كانت تقل نساء يعملن في الزراعة اثناء عودتهن من الحقول.

وغالبا ما يلجأ التنظيم في مناطق سيطرته إلى التمركز في الاحياء السكنية لتجنب غارات التحالف الدولي الذي يستهدف مواقعه وتحركاته في سوريا والعراق منذ صيف 2014.

وأعلن الجيش الامريكي مطلع الشهر الحالي أن ضربات التحالف الدولي في البلدين منذ العام 2014 اوقعت “بشكل غير متعمد” 352 قتيلا مدنياً. لكن منظمات حقوقية تؤكد ان عدد القتلى اكبر بكثير.