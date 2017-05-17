فنان يتهم دوللي شاهين بسرقة منزله

القاهرة ـ حرر الفنان محمد رضا، محضر ضد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، في قسم الهرم اتهمها فيه بالاستيلاء على ممتلكات فيلا يمتلكها في منطقة “حدائق الأهرام” كانت تقيم فيها دوللي بالإيجار.

دوللي شاهين، كانت تربطها بمحمد رضا علاقة صداقه وتعاملا معًا منذ سنوات في “ظرف صحي”، مما جعلها تؤجر منه هي وزوجها آنذاك المخرج اللبناني باخوس علوان، الفيلا التي يمتلكها.

رضا، قال في المحضر “إن عقد الإيجار الجديد كان باسم زوجها، وكان دائماً ما يتأخر في دفع الإيجار وكان يتغاضى عن ذلك بسبب صداقته مع زوجته دوللي وعملهما سويا، إلى أن وقع طلاق دوللي وباخوس، وسافر الأخير إلى لبنان، ومنذ هذه اللحظة امتنعت دوللي عن سداد الإيجار لمدة 6 أشهر، إضافة إلى امتناعها عن دفع فواتير الكهرباء المتأخرة”.

وأضاف “أنه على الرغم من عدم تسلم الفيلا فوجئت برفض دوللى تسليم المفتاح لي أو لحارس العقار، كما قامت بأخذ عدة ممتلكات تخصني عبارة عن تكييف، وسفرة وبوتاجاز، وثلاجة، وغرفة ملابس كاملة، إضافة إلى أنها قامت بإخلاء الفيلا وأخرجت عفشها دون إبلاغي قبلها وهو ما يعد مخالفًا للعقد”.

وأكد رضا أنه اتصل بها لتسليمه ممتلكاته والمفتاح، إلا أنها رفضت قائلة “لو عندك ورقة بالحاجات دي ابقى تعالى خدها”، ما اضطره للذهاب فورًا وتحرير محضر ضدها في قسم الهرم بالسرقة يحمل رقم 8145 لسنة 2017 بتاريخ 15/5/2017.

وتضمن المحضر الاستيلاء على منقولات من الفيلا تبلغ قيمتها ما يقرب من 70 ألف جنيه، إضافة إلى اتهامها بغلق العقار ورفض تسليم المفتاح دون وجه حق وتهديده بأنه لو قام بفتح الفيلا ستتهمه بسرقة مليون جنيه منها.