سجال بين دنيا بطمة ووالدة حلا الترك

المنامة ـ حاولت الفنانة المغربية دنيا بطمة استفزاز السيدة منى السابر، طليقة زوجها ووالدة الطفلة البحرينية حلا الترك، بتهنئتها لحلا في عيد ميلادها.

دنيا وجهت رسالة لحلا، قالت فيها “كل عام وانت بالف خير حلاوي عقبال مليون سنه ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد وهديتك تستناكي فبيت العز والرفاهية والدلال يلي هو طبعا بيت محمد الترك وانا زوجته واولاده مووووواح”.

وأضافت “والله يجمعكم من جديد ويعوضكم خير انت واخوانك بدل لي انتو فيه اصبحتم محطة مساومة ورهينه لقضاء مصالح البعض على حسابكم وكل واحد منكم متشتت فبيت غير عن الثاني بعدما كنتم في عز ودلال وتحت سقف واحد الله يكون في عونكم ولا حول ولا قوة الا بالله”.

والدة حلا ردت على ما قالته دنيا، بقولها “بنتي الراقية الله لا يحرمك من عزوتك أبوكي وأمك وإخوانك وجدتك وجدك وعمك وعمتك الله يجمعكم علمحبه علطول والله يلم شملنا ويبعد عنا كل واحد كان سبب في تشتت هي العائله”.

وتابعت ” انتظروا حصريات عيد ميلاد حلا المحترم اللي يليق بعمرها ومستواها وفِي حياتها النظيفه واللي رح يكون حقيقه مش تمثيل واللي رح يخليها تحس بطفولتها ومكانها الطبيعي وسط اَهلها والنَّاس اللي تحبها”.

وكانت حلا الترك قد احتفلت بعيد ميلادها يوم الاثنين 15 مايو مع والدتها وجدتها، وتلقت التهاني من والدها محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة.