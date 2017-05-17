أحمد الفيشاوي يعترف بتعاطيه للمخدرات على الهواء

القاهرة ـ تحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن عدد من أسراره الشخصية وعلاقاته النسائية المتعددة وكشف العديد عن أسبابها.

أحمد الفيشاوي، قال في البرومو الرسمي لبرنامج “أنا وأنا”، والذي يحل عليه ضيفًا يوم الأربعاء المقبل مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e”إن علاقاته النسائية متعددة حيث أنه كان ينتهي من علاقة ليبدأ في أخرى، ولكن علاقات والده الفنان فاروق الفيشاوي تفوقه عددًا”.

أحمد الفيشاوي تحدث عن تعاطيه للمخدرات وذلك بعدما قالت له المذيعة: “لو افترضنا مع بعض إن أنت أخدت مخدرات، فقاطعها قائلاً: “ما أنا أخدت مخدرات. ليه نفترض؟”.

أحمد الفشياوي، ظهر في الحلقة وهو يرتدي “قرط”، في أذنه، وصرح للمرة الثانية خلال فترة وجيزة عن رغبته في الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كما تحدث بكلمات أغنية أجنبية جريئة مما اضطر سمر يسري لمقاطعته قائلة: “كفاية كدا كلام”.