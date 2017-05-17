مصابة بالسرطان تٌحقق حلمها بجلسة تصوير لحفل زفاف بدون عريس

لندن ـ أثار تداول صور لجلسة تصور لحفل زفافها بمفردها بدون رجل، أقدمت عليها امرأة تايوانية مصابة بالسرطان جدلا واسعاً بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، حيث اصبحت مصدر إلهام للآخرين من جميع أنحاء العالم.

ففي عام 2015، اكتشفت تشن بويو أنها مصابة بسرطان الثدي بعد فترة قصيرة من إعلان شفائها، حيث أمضت وقتها في البكاء ليوم واحد، ثم قررت أن تعيش حياتها وتحقيق أحلامها.

وقالت إنها تمكنت من تحقيق أكبر أحلامها بخضوعها لجلسة تصوير زفافها، حيث ظهرت ترتدي 4 فساتين مذهلة ومختلفة، والتقطت مجموعة من الصور الرومانسية وسط الزهور والأماكن الشاعرية.

لكن الصور كانت تفتقر بشكل واضح لوجود عريس بجانبها، وعلقت على ذلك أنها لا تستطيع الانتظار لفترة أطول للعثور على فارس أحلامها، وقررت تحقيق حلم زفافها بنفسها.