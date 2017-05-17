بريطانية تشاجرت مع صديقها تشنق نفسها

لندن ـ أقدمت السائحة بريطانية أبيغيل رولاند، البالغة من العمر 26 عامًا، على شنق نفسها في أحد فنادق تايلاند، بعدما حاولت إخافة حبيبها الذي تشاجرت معه في تلك الليلة.

وقالت والدة الفتاة “من المستحيل أن تفعل ابنتي هذا، لقد كانت فتاة مرحة ومحبة للحياة وخططت للزواج مع حبيبها جيمس بروم”.

بدوره قال جيمس بروم (30 عاما): عدت إلى الغرفة بعد ثلاث ساعات من شجاري معها لتهدئتها، ولكن بعد فوات الأوان.

ومن جانبها اعتبرت الشرطة عملية الانتحار مجرد حادث، من دون توجيه الاتهام لحبيبها، بعدما أفادت والدة الفتاة بأن ابنتها لم تشنق نفسها وكانت فتاة طبيعية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية.