مراسل “بي بي سي” يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة ـ فيديو

لندن ـ تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يوضح تعرّض مراسلٌ بقناة BBC لموقفٍ محرجٍ على الهواء مباشرة، بينما كان يُجري مقابلةً صحافية مع محللٍ سياسيّ، عندما قاطعتهما امرأة كانت تمرّ بالصدفة.

فبينما كان المراسل بن براون يتحدث على الهواء مع المحلل السياسي نورمان سميث، تقدّمت نحوهما امرأة، فحاول المراسل أن يُبعدها كي لا تظهر في الصورة، لكنه وبغير قصد لامَسَت يدُه ثديها.

ويبدو أن المرأة شعرت بالحرج من تصرّف المراسل بن براون غير المقصود، فقامت بصفعه على كتفه وغادرت المكان .

ومع انتشار الفيديو على نطاقٍ واسع على شبكة الإنترنت، غرّد الصحافي بن براون على حسابه في “تويتر” قائلاً إنه لم يكن يقصد أن يلمس ثدي المرأة، بل حاول أن لا تظهر في البث المباشر.