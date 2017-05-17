مسؤولان أمريكيان: واشنطن تجدد إعفاء إيران من العقوبات اليوم

واشنطن ـ رويترز ـ قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقد الاتفاق النووي مع إيران عندما كان مرشحا رئاسيا، ستمدد اليوم الأربعاء إعفاء إيران من عقوبات والذي بدأ العمل به بموجب الاتفاق الذي أبرم في عام 2015.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن الإدارة ستعلن رسميا أنها ستجدد الإعفاء من العقوبات الذي حصلت عليه إيران في إطار الاتفاق الذي وافقت بموجبه على كبح أنشطتها النووية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعقيب على الأمر.

وجددت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سلسلة من الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران في منتصف يناير كانون الثاني 2017 قبل أن يغادر أوباما السلطة. وكان أجل بعض هذه الإعفاءات سينتهي هذا الأسبوع لو لم يقرر ترامب تجديدها.

ويمثل قرار تجديد الإعفاءات خيارا كبيرا فيما يتعلق بسياسة الإدارة بشأن الاتفاق النووي ويشير إلى أنه رغم بعض الوعود خلال الحملة الدعائية لانتخابات 2016 الرئاسية “بتفكيك الاتفاق الكارثي مع إيران” فقد قرر ترامب على الأقل في الوقت الراهن الحفاظ عليه.

تأتي الإعفاءات قبل الانتخابات الرئاسية في إيران يوم الجمعة والتي يخوض فيها الرئيس حسن روحاني، الذي تفاوضت حكومته لإبرام الاتفاق النووي، معركة مع منافس متشدد ويحاول إقناع الناخبين بأنه يستطيع تحقيق وعود النمو الاقتصادي.