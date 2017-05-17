﻿السفير الأمريكي في إسرائيل: ترامب سيزور المنطقة بلا خطة سياسية

الناصرة ـ «القدس العربي»: في أول مقابلة صحافية له بعد تسلمه مهام عمله كسفير أمريكي في تل أبيب، أكد ديفيد فريدمان إن الإسرائيليين سيكونون راضين من خطاب الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الوشيكة لإسرائيل. فريدمان المعروف بتأييده الكبير للمستوطنات لم يتردد في القول في حديث لصحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن واشنطن لن تطالب بتجميد الاستيطان. وتابع «لن نجبر طرفا على القيام بما لا يريد ولا أعرف ما إذا ستحتاج إسرائيل يوما لتقديم تنازلات». وأضاف «الآن لا نطالب بتجميد الاستيطان والرئيس محمود عباس معني بلقاء نتنياهو من دون شروط مسبقة».

وقال إن الرئيس ترامب ماهر في إدارة المفاوضات، معربا عن ثقته بقدرته على قيادة الطرفين للتوصل لاتفاقات ترضيهما. وأضاف «ترامب ليس ساحرا لكنه يعرف كيف يجد القاسم المشترك بين الطرفين على الأقل في المرحلة الأولى». وتهرب السفير من الإجابة القاطعة عن السؤال هل ستنقل واشنطن سفارتها من تل أبيب للقدس. واكتفى بالقول إنه يعرف أن الرئيس يستشير الآن كل من له صلة بالموضوع.

وخلافا لمخاوف رسمية في إسرائيل قال فريدمان إن ترامب سيصل إليها من دون أي خطة سياسية أو خريطة طريق. وأوضح أنه يرغب الآن بمشاهدة الأطراف تلتقي وتتبادل الحديث دون شروط مسبقة على أمل أن يقود ذلك للسلام، وأن يرغب الطرفان به، لأن الدور الأمريكي هو مجرد مساعدة. وأضاف في تطميناته السخية لإسرائيل «الولايات المتحدة لن تملي على الإسرائيليين كيف يجب أن يعيشوا هنا ومعا فهذا قرار لكم تتخذونه وحدكم».

في المقابل يعتبر أن الاهتمام المبكر لترامب بالشأن الإسرائيلي – الفلسطيني يدلل على رغبته بدفعه للأمام. وأكد أن سياسات باراك أوباما قد انتهت، وأن التغيير الحالي دراماتيكي واتهمه بعدم ممارسة القيادة. واعتبر أن الجدل حول حائط البراق نم عن حادثة قليلة الأهمية وعن سوء فهم، وأن الإعلام ضخّمها. وكشف أنه سيزور المستوطنات، زاعما أنه لا تناقض بين كونه أمريكيا ويهوديا متدينا، معتبرا تعيينه سفيرا في إسرائيل إعلان دعم لها من قبل ترامب.

واستبق نحو 800 من أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود زيارة ترامب بتوقيع عريضة تطالب بتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. ومن بين الموقعين وزراء وأعضاء كنيست من بينهم وزير العلوم الإسرائيلي اوفير اكونيس ونائبة وزير الخارجية تسفي حطبولي والوزراء أيوب قرا، ويؤاف كيش، وناوا بوكر، ونوريت كورن، وميكي زوهر، ويرون مزوز، ويهودا كيليك وغيرهم.

وتهدف هذه العريضة لوضع مشروع قانون ينص على البدء في فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة وإطلاق العنان للبناء الاستيطاني.