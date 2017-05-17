﻿حملة اعتقالات للأمن المصري ضد ناشطي ثورة 25 يناير

القاهرة ـ «القدس العربي» من مؤمن الكامل: شنّ الأمن المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة ضد الشبان المحسوبين على ثورة 25 يناير في مصر، مع قرب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

وبرزت أنباء عن اعتقال واختفاء قسري لشبان شاركوا في الثورة، في عدد من المحافظات، خصوصاً في الإسكندرية والسويس والزقازيق.

وأعلنت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، القبض على زوجة أحد المطلوبين للاعتقال من قِبل قوات أمن الإسكندرية، أول أمس الثلاثاء، بعد الفشل في العثور عليه.

وقبل أيام اعُتقل عضو حزب «الدستور» و»مبادرة الفريق الرئاسي» في محافظة بورسعيد، أحمد حفني. كذلك أعلن حزب «العيش والحرية» حبس عضوه في محافظة السويس، محمد وليد، أول أمس الثلاثاء، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان نشطاء أكدوا اعتقال عضو حزب «الدستور» في الإسكندرية، نائل حسن، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أيام من القبض على 3 نشطاء آخرين في محافظة الإسكندرية.

وأبرز التهم الموجهة للمقبوض عليهم «الانضمام لجماعات إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم»، بسبب آراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».