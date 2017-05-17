﻿رئيس إسرائيل يستقبل رؤساء قبائل أردنيين ويحدثهم عن القرآن و«ألف ليلة وليلة»

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: استقبل رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين أمس بعض رؤساء العشائر في الأردن ممن يقومون بزيارة للبلاد لخمسة أيام، من أجل التعرف عن قرب على الإسرائيليين. وقال بيان صادر عن ديوان ريفلين إنه على الأغلبية العربية في المنطقة أن تجد القاسم المشترك بين كل الأطراف، موضحا أنه استذكر على مسامعهم كيف بادر والده لترجمة القرآن الكريم للعبرية ولكتاب «ألف ليلة وليلة».

وادعى البيان أن المشاركين في الوفد يمثلّون عدة قبائل في الأردن من منطقة إربد والزرقاء وعمان، وأنهم يطلعون على تشكيلة واسعة من الإسرائيليين «لتعميق المعرفة بين الشعوب». وقال البيان إن عائلة الرئيس ريفلين المقيمة في القدس منذ 200 عام كانت ترتبط بعلاقات طيبة مع العرب في البلاد خاصة البدو الذين تعلم منهم الكثير. وأضاف أن ريفلين أشاد بالروابط المخضرمة بين المملكة الأردنية الهاشمية واليهود في إسرائيل. وتابع «إسرائيل والأردن يعملان سوية من منطلق فهم أن قدرنا هو العيش المشترك في هذه البلاد». وتابع البيان القول إنه «كل على دينه الله يعينه» زاعما أن الجميع يمارسون شعائرهم الدينية في القدس بحرية. وقال إن «في كل جهة هناك متطرفين ولكن علينا إيجاد العامل المشترك بيننا لا ما يفصلنا ويفرقنا».

وحسب البيان فإن الرئيس ريفلين شكر الشيوخ الأردنيين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان الرئيس على حفاوة الاستقبال، وقالوا «جئنا من بلاد بطل السلام العاهل الأردني الراحل الملك حسين ومن بلاد السلام والتفاهم والتعاون والعطاء والتسامح». كما قال شيوخ القبائل الأردنيون ممن رافقهم بالزيارة موظفو الخارجية الإسرائيلية، بحسب البيان، إنهم جاؤوا من أجل تطبيق مسيرة السلام ولخدمة القيادة الهاشمية، ونحن نقول السلام لكل من يتحدث معنا. وتابعوا «تملأنا الآمال بأن السلام سيعم كل المنطقة كي يعيش الجميع بسلام وسكينة».