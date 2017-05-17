﻿الأمم المتحدة تقترح وثيقة من أجل التمهيد لإعداد دستور جديد في سوريا… والمعارضة تدرسها

عواصم ـ وكالات: باشر ممثلو الحكومة والمعارضة السورية امس الاربعاء اليوم الثاني من المحادثات غير المباشرة في جنيف الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع السوري غداة اقتراح «مفاجئ» من الأمم المتحدة من أجل التمهيد لإعداد دستور جديد. وهي الجولة السادسة من المحادثات بإشراف الأمم المتحدة في محاولة جديدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع أوقع أكثر 320 ألف قتيل.

والتقى مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الثلاثاء مرتين وفدي الحكومة بقيادة سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري والمعارضة الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات بقيادة نصر الحريري ومحمد صبرا. واستمرت المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء. وقال أفراد من وفد المعارضة ان اللقاء ركز على قضية آلاف المعتقلين الذين لا يزالون في السجون السورية وإعداد دستور جديد للبلاد.

وقدم دي ميستورا وثيقة إلى وفد المعارضة تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط يتم تكليفهم تمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد، حسب ما أفاد مصدران من المعارضة. وتنص الوثيقة على «آلية تشاورية» تعمل على «رؤى قانونية محددة وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه».

الا أن متحدثاً باسم الهيئة العليا للانتخابات منذر ماخوس قال «لدينا تحفظات كثيرة» حول الوثيقة وهي لا تزال قيد الدرس. واضاف «لا تزال قيد النقاش…هذه الورقة كانت مفاجئة. لم تكن مبرمجة أصلاً».

ومن أجل ذلك ارسل المبعوث الأممي خبراء من فريقه لشرح الوثيقة أكثر للمعارضة ظهر امس، والإجابة على الاستفسارات حولها. وبناء على شرح خبراء الأمم المتحدة فإن المعارضة السورية ستقرر المشاركة في هذه الآلية، مع توجه عام بقبولها، حسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

وقالت المصادر ان المعارضة طلبت مزيداً من التوضيح حول ورقة دي ميستورا، للحديث أكثر عن تفاصيل الآلية وطريقة عملها، واتخاذ قراراتها، ومدى إلزامية القرارات التي تتخذها.

وتتخوف المعارضة من أن يتم تحوير الاهتمام بالانتقال السياسي إلى الحديث عن الدستور فقط، فهي تتجه للمشاركة في هذه الآلية، على أن يكون الحديث بالتوازي عن الانتقال السياسي. كما أشارت المصادر إلى أن المعارضة حصلت على ضمانات بأن هذه الوثيقة ليست مستقاة من أي وثيقة لأي من أطراف الصراع (روسيا)، بل من اقتراح الأمم المتحدة. ويعتقد البعض من المعارضة، أن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة عليها.

أما فيما يتعلق بعدد أعضاء الآلية، فهي حسب المصادر، تتكون من 4-6 أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات، وتضم عضواً واحداً من منصة القاهرة، وعضواً واحداً من منصة موسكو، إلى جانب مجموعة عمل من قبل النظام.

وتركز وثيقة دي ميستورا على أن الهدف من الآلية، «تقديم الدعم للمباحثات السورية السورية، بهدف المساعدة على تحقيق تقدم سريع يكون مبنياً على أسس دستورية وقانونية صلبة، ورؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي المتفاوض عليها».

كما ركزت على موضوع الانتقال السياسي، حيث «ستقوم الآلية بدراسة الجوانب الفنية المتعلقة بالمسائل الدستورية والقانونية التي ستحتاج الأطراف السورية إلى النظر فيها وحلها، لدى تقديم مقترحات أو مواقف خلال الجلسات الرسمية».

والآلية حسب الوثيقة سيترأسها مكتب المبعوث الأممي «مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل مشاورات منفصلة يجربها مكتب المبعوث الخاص، مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة».

ومن المتوقع ان تركز المحادثات في جنيف على محاور أربعة: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور الجديد وتنظيم انتخابات. لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الاربعة في الجولة السابقة التي عقدت في آذار/مارس. ويتمسك وفد الهيئة العليا بمطلب رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة في المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلاً. وكانت لقاءات الثلاثاء مقتضبة ومنسجمة مع تعهد دي ميستورا ان تكون «شبيهة بأجواء الأعمال وقصيرة».

إلا ان الآمال بتحقيق اختراق لا تزال ضئيلة خصوصاً بعد اتهام واشنطن لدمشق بإحراق جثث في سجن صيدنايا شمال العاصمة. وتطغى محادثات استانة، إضافةً إلى إخفاقات الفصائل المعارضة العسكرية الأخيرة على الأرض، على جولة المفاوضات الحالية.

وتسعى الأمم المتحدة بكل الوسائل للاحتفاظ بدورها بعد الاتفاق المهم الموقع في استانة في 4 أيار/مايو لاحداث «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا للحد من إراقة الدمـاء.