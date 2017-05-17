﻿جائزة التميز للتونسية هند صبري من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة – رويترز: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح جائزة «فاتن حمامة» للتميز في الدورة التاسعة والثلاثين للممثلة التونسية هند صبري.

وقال المركز الصحافي للمهرجان إن هند ستتسلم الجائزة في حفل افتتاح الدورة الجديدة هذا العام.

تأسست الجائزة بمبادرة من أسرة الممثلة الراحلة فاتن حمامة (1931-2015) وتُمنح مع بداية كل دورة جديدة للشخصيات السينمائية، التي ساهمت وما زالت تساهم في الارتقاء بالفن السينمائي.

وقالت إدارة المهرجان إنها تمنح هند هذه الجائزة «تقديرا لعطائها المشرف وتكريما لمسيرتها السينمائية الحافلة بالكثير من الأدوار والأفلام المتميزة التي سيعرض المهرجان بعضها».

بدأت هند مشوارها الفني في بلدها تونس بفيلمي (صمت القصور) و(موسم الرجال) قبل أن تنتقل إلى القاهرة لتعمل مع المخرجة إيناس الدغيدي في فيلم (مذكرات مراهقة) الذي كان بوابة عبورها للسينما المصرية والعربية.

قدمت بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأفلام مثل (مواطن ومخبر وحرامي) مع داود عبد السيد و(ملك وكتابة) إخراج كاملة أبو ذكرى و(عمارة يعقوبيان) إخراج مروان حامد و(أسماء) إخراج عمر سلامة و(الجزيرة) بجزأيه الأول والثاني أمام الممثل أحمد السقا وإخراج شريف عرفة.

وتقام الدورة التاسعة والثلاثون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق عن منح جائزة «فاتن حمامة» التقديرية هذا العام للممثل الكوميدي المصري سمير غانم.