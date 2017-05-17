﻿سلسلة تلفزيونية مغربية من 30 حلقة ناطقة بالفرنسية موضوعها التعاون الأمني

الرباط – «القدس العربي» : تخوض شركات انتاج مغربية خاصة أضخم عملية إنتاج تلفزيوني مشترك بين المغرب ومعظم الدول الإفريقية التي تربطها علاقات جيدة مع المملكة المغربية، بمشاركة نخبة من الممثلين المغاربة والأفارقة.

ويتعلق الأمر بتصوير سلسلة أفلام تلفزيونية من 30 حلقة ناطقة بالفرنسية، مدة كل واحدة منها 52 دقيقة، موضوعها التعاون الأمني بين الدول الإفريقية في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

السلسلة التي يخرجها المخرج المغربي محمد عهد بنسودة، بعنوان «القوات الإفريقية الخاصة»، صورت الحلقة الأولى في المغرب، في منطقة بيلي في الحدود الموريتانية السينغالية، ومنطقة كديرا في الحدود المالية السينغالية، ودكار، ووارزازات، والدارالبيضاء والرباط، حيث يوجد مقر القوات الخاصة (موضوع الفيلم)، وتتشكل من أمنيين من مختلف الدول الإفريقية منها المغرب والكوت ديفوار والسينغال والكاميرون وبوركينا فاصو ومالي.

ويشارك في بطولة السلسلة أبرز الممثلين المغاربة، بينهم زينب عبيد، وأمال عيوش، وبشرى أهريش ورشيد فكاك، وربيع القاطي، وممثلون أفارقة، منهم الممثل الفرنسي البينيني برونو هنري، الذي شارك في مهرجان مراكش الدولي للفيلم 2016، وأكسيل أبوسولو من الكاميرون، الفائز بجائزة أحسن ممثل في مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، ورقية نيونغ والمختار دياطا من السينغال، وسوريل بولينغي من الكونغو الديمقراطية، ولوندري كوامي من الكوت ديفوار.

وتصور أحداث الحلقات الثلاثين في البلدان الإفريقية المشاركة في القوات الخاصة وبممثلين من البلد التي تتمحور حوله أحداث كل حلقة، إضافة إلى الممثلين الرئيسيين، إذ تنتقل عناصر القوات الخاصة إلى مكان الحدث للقيام بتحرياتها وتفكيك الخلايا الإرهابية وحل ألغاز العديد من الجرائم.

ويهدف هذا الإنتاج الفني المغربي الإفريقي، الذي تساهم فرنسا في دعمه، من خلال قناة فرنسية، إلى تأسيس قاعدة متينة للإنتاج المشترك بين المغرب، وجيرانه الأفارقة، الذين تجمعهم بالمغرب علاقات تاريخية ضاربة في القدم.