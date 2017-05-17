﻿المسلسل المصري «بين عالمين» لطارق لطفي خارج السباق الرمضاني

القاهرة – «القدس العربي» : قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت أسرة المسلسل المصري «بين عالمين» عن تأجيل عرض المسلسل لما بعد شهر رمضان الكريم، وأصدرت بيانا جاء فيه: تعتذر أسرة مسلسل «بين عالمين» المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت والفنانون طارق لطفي وهشام سليم ولقاء الخميسي وفيدرا وحازم سمير وجميع صناع العمل لجماهير المشاهدين الكرام عن عدم تمكننا من المشاركة في سباق رمضان 2017 لأسباب تتعلق بضيق الوقت.

وأسرة المسلسل إذ تشكر المنتج تامر مرسي على دعمه الكامل والمستمر فإنها تعتذر لمجموعة قنوات «سي بي سي» وتشكر تفهمها لأسباب تأجيل العرض حتى يخرج المسلسل عند مستوى توقعات الجمهور المصري والعربي وبما يليق بطموح صناعه في هذا العمل المتميز.

التأجيل كان مفاجأة شديدة لكل المتابعين، خاصة أن «بين عالمين» كان من أوائل المسلسلات، التي بدأ تصويرها منذ أشهر عدة، كما أن الشركة المنتجة نشرت أفيشات المسلسل الدعائية منذ أسابيع عدة، كما طرحت البرومو الدعائي الأول للعمل، وتم تحديد مواعيد عرضه في رمضان وقامت قنوات «سي بي سي» بالإعلان عنه، لذلك فإن الأسباب المعلنة في البيان عن ضيق الوقت غير منطقية

وقد علمت «القدس العربي» أن المسلسل كان مقررًا له بالفعل عرضه في رمضان حتى أن إدارة القناة وضعته ضمن إعلانات «الأوت دور» في العديد من الأماكن.

ولكن حدثت خلافات في وجهات النظر بين منار محمد الأمين المسؤولة عن إدارة الشبكة وبين الفنان طارق لطفي بخصوص ميعاد عرض المسلسل في فترة بعد الإفطار، حيث رأت منار أن يذاع مسلسل بعد عرض مسلسل «هذا المساء» للنجم أياد نصار والمخرج تامر محسن والمنتجين محمد مشيش وجمال سنان.

وهذا ما لم يكن يتوقعه «طارق» وبدا الأمر أن هناك في القناة حالة من تفضيل مسلسل «أياد» على مسلسل «طارق».

ولذا فقد آثرت شركة «سنرجى» الإنسحاب بهدوء ودون خلافات وبالإتفاق مع القناة ولم يكن من الممكن أن يتم تغيير القناة لتعذر وجود قناة كبيرة أخرى قادرة على شراء المسلسل في هذا الوقت الضيق خاصة أن كل القنوات قد انتهت من وضع خريطتها مما جعل المنتج تامر مرسى والنجم طارق لطفي يؤثران فكرة عرضه بعد رمضان لاستكمال تصويره دون تعجل، وأيضًا حتى يجد المسلسل فرصة أفضل له في العرض.