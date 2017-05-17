﻿«أرامكو السعودية» تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيميائيات

جدة – رويترز: ذكرت (أرابيان صن) وهي المجلة الرسمية لشركة «أرامكو السعودية» أمس الأربعاء أنها تخطط لإنشاء وحدة جديدة للكيميائيات.

وقالت المجلة الأسبوعية لأكبر شركة نفط في العالم «وافق مجلس الإدارة على إنشاء وحدة جديدة تتولى الأنشطة الكيميائية للشركة.»

واجتمع مجلس إدارة الشركة الحكومية العملاقة الأسبوع الماضي في شنغهاي في الصين، لمناقشة خطط الشركة وتعيين رئيس جديد لأنشطة المصب وعدة نواب للرئيس في مواقع رئيسية أخرى. وتم الإعلان عن تعيين عبد العزيز الجديمي في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وتغطي عمليات المصب التكرير والكيميائيات، وهي قطاع أساسي في خطط الشركة لتنويع أنشطتها، بينما تستعد لطرح عام أولي العام المقبل بما يصل إلى خمسة في المئة من قيمة الشركة، حيث من المتوقع إدراجها في بورصة الرياض وبورصات عالمية أخرى.

وفي العام الماضي قال الجديمي، الذي عمل رئيسا بالإنابة لأنشطة المصب لعدة أشهر وهو أيضا رئيس مجلس إدارة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ» وهي مشروع مشترك بين «أرامكو» و»سوميتومو كيميكال» اليابانية، أن «أرمكو» تهدف إلى زيادة إنتاجها من الكيميائيات بنحو ثلاثة أمثاله إلى 34 مليون طن متري سنويا بحلول 2030.