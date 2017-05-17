﻿ارتفاع صادرات الآلات الألمانية إلى إيران بنسبة 37%

فرانكفورت – د ب أ: ارتفعت فاتورة صادرات الآلات الألمانية إلى إيران في العام الماضي بنسبة 37% لتصل إلى 759 مليون يورو.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته رابطة شركات صناعة الآلات «في.دي.إم.إيه» أمس الأربعاء في فرانكفورت، حيث أعربت الرابطة عن شعورها بالقلق حيال الانتخابات الرئاسية في إيران غدا الجمعة.

وأوضحت الرابطة أن إيران ستبت يوم الجمعة فيما إذا كانت ستواصل نهج الانفتاح الاقتصادي والسياسي المتحفظ، ولفتت إلى أنه ليس كل الآمال قد تحققت بعد منذ دخول الاتفاقية النووية بين إيران والغرب حيز التنفيذ. وقال أولريش اكرمان، رئيس قطاع التجارة الخارجية في الرابطة، ان «هذه نتيجة جديرة بالاحترام في ظل هذه الظروف».

وترى الرابطة أن المعوقات الرئيسية في التجارة مع إيران لا تزال تتمثل في غياب التمويل، وصعوبة تسوية المدفوعات « كما أن المصارف الدولية التي لها نشاط تجاري مع إيران قليلة جدا».

وأضافت أنه يتعين تحسين «وضع التأشيرة السيء» في السفارة الألمانية في طهران المثقلة بالأعباء، مشيرة إلى ان هذا الوضع يعوق العلاقات بين ألمانيا وإيران.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ينتهج سياسة انفتاح حذرة على الغرب، يخوض انتخابات د في مواجهة أربعة منافسين أخرين.

ويوجه رجال الدين المحافظون ومرشحهم ابراهيم رئيسي انتقادات إلى الاتفاق النووي مع الغرب، ويرون أن الاتفاق لم يحقق فوائد اقتصادية للبلاد وذلك على الرغم من رفع العقوبات. ويهدف الاتفاق النووي إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع أغلب العقوبات الاقتصادية المفروضة على حكومة طهران.