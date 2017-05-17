﻿رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يطالب بضمانات بريطانية ضد «المنافسة غير العادلة»

ستراسبورغ – أ ف ب: قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، لمس الأربعاء أن أي اتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» سيتضمن ضمانات ضد «المنافسة غير العادلة» من قبل بريطانيا.

ومع ارتفاع التوترات مع اقتراب محادثات «بريكست» الشهر المقبل، قالت بريطانيا أنها ستبدي مقاومة في حال لم يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج مقبول.

وأثار ذلك مخاوف في بروكسل من ان تحاول لندن تجاوز أنظمة وقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من القضايا بعد خروجها من الاتحاد في حال تعثرت المحادثات.

وقال توسك لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا ان «على بريطانيا ان تدرك أن أي اتفاق تجارة حرة يجب أن يضمن النزاهة في التعامل ويشتمل على ضمانات ضد أية مزايا تنافسية غير منصفة».

وأضاف أن هذه الضمانات يجب أن تشمل مجموعة واسعة من الأمور ومن بينها «الضرائب والاجراءات والممارسات التنظيمية الاجتماعية والبيئية».

ولا يتوقع بدء المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري إلا بعد ان تحقق المحادثات المتعلقة بمصير ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وفاتورة بريطانيا المترتبة على خروجها من الاتحاد الأوروبي «تقدما كافيا».

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، في كلمة كذلك امام النواب في اشارة إلى رئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، ان «مفاوضات البريكست اصبحت الان في أيدي محامي الطلاق القدير في الاتحاد».

وأضاف «أتمنى له حظا موفقا وأنا واثق من أنه لن يترك شيئا للصدفة».