﻿«سوديك» للتطوير العقاري تستهدف شراء أراض جديدة شمال وغرب القاهرة

القاهرة – رويترز: قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مُدرَجَة في البورصة المصرية، ان شركته تسعى لشراء أراض جديدة في شمال وغرب القاهرة في إطار مساعيها لشراء أراض بقيمة 600 مليون جنيه (نحو 33 مليون دولار).

وأضاف في مقابلة أمس الأربعاء أنها تعمل على تنفيذ أكثر من عشرة مشروعات سكنية حاليا، وتستهدف الانتهاء من إجراءات ضم 300 فدان غرب القاهرة للحيز العمراني هذا العام، لإطلاق مشروع بناء فيللات عليها العام المقبل.

وقد تأسست «سوديك» عام 1996. وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وقال شريف ان شركته استثمرت 445 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، من إجمالي استثمارات مستهدفة ثلاثة مليارات جنيه خلال العام بأكمله.

وبلغت قيمة التعاقدات خلال الربع الأول 1.2 مليار جنيه رغم انالمستهدف كان مليار جنيه.

وأضاف «لدينا 2.8 مليار جنيه في نهاية الربع الأول في الشركة في شكل أذون خزانة وسيولة منها 600 مليون جنيه مخصصة لشراء أراض».

وأظهرت نتائج أعمال «سوديك» التي صدرت أمس االأول أن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قفز 311.8 في المئة في الربع الأول من العام، ليبلغ 210.639 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس/آذار، مقابل 51.154 مليون قبل عام.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 275.4 في المئة إلى 703.479 مليون جنيه من 187.399 مليون.

وقال شريف «نعمل حاليا على تنفيذ أكثر من 10 مشروعات. محفظة الأراضي البكر لدينا تبلغ 5.3 مليون متر مربع، منها 300 فدان غرب القاهرة تم ضمها للحيز العمراني وسنطلق عليها مشروع فيللات العام المقبل».

وتابع «نعمل أيضا على تقنين أوضاع 85 فدانا في الساحل الشمالي خلف مشروعنا هناك لطرح مشروع عليها في صيف 2018.

تركيزنا منصب على أي طروحات للأراضي في غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، ونأمل بشراء أراض في العين السخنة أو البحر الأحمر بشكل عام لكن لم نجد الأرض المناسبة حتى الآن».

ومن أكبر مشروعات الشركة «ويست تاون» وهو حي سكني متكامل في مدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع «الجريا» ومشروع «فورتي ويست» ومشروع «البوليغون» ومشروع «قطامية بلازا» ومشروع «أوتوفيل» ومشروع «سيزار» في الساحل الشمالي.

وذكر شريف أن شركته تتفاوض مع بنك محلي للحصول على تسهيل إئتماني بأقل من 500 مليون جنيه قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام لتمويل مشروعات، لكنه لم يذكر اسم البنك. ووقعت «سوديك» في أبريل/نيسان اتفاق تسهيل إئتماني متوسط الأجل بقيمة 1.3 مليار جنيه مع «البنك العربي الأفريقي» لتمويل مشروعات تجارية في «سوديك ويست» وسداد تسهيل سابق للبنك.

وأشار شريف إلى أن شركته تدرس حاليا وضع سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين قائلا «في الغالب نتحدث عن توزيعات نقدية».

وكان آخر توزيع نقدي للشركة بقيمة أربعة جنيهات للسهم في 12 مايو/أيار 2011 عن أرباح 2010.

(الدولار يساوي18.15 جنيه مصري).