﻿مفوضية الانتخابات في العراق: بين إرادة التغيير ومصالح الكتل النيابية

بغداد – «القدس العربي»: غدت إقالة مفوضية الانتخابات أو الإبقاء عليها، إحدى أبرز عناوين الصراع بين أجنحة التحالف الوطني الشيعي، الذي يقود السلطة في العراق منذ 2003، وتحديداً «التيار الصدري» وكتلة «القانون».

ويتمحور موقف التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، حول المفوضية بكونها الأساس الذي تبنى عليه العملية السياسية من تشكيل البرلمان والحكومة، وعليها تعتمد سلامة هذه العملية ونتائجها.

ويرى أن المفوضية الحالية «غير مستقلة» وغير عادلة، وتتمثل فيها المحاصصة التي خلقتها الأحزاب الكبيرة للتمسك بالسلطة والمحافظة على امتيازاتها.

ووفق التيار، فإن «تغيير المفوضية، هو الخطوة الضرورية الأولى لإصلاح الأوضاع في البلاد».

في المقابل، تتمسك كتلة القانون، بقيادة رئيس حزب «الدعوة»، نوري المالكي، بمفوضية الانتخابات الحالية، لعدة أسباب، فقد مكنتها من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات الماضية. وتشكل الضمانة للمحافظة على تلك النتائج المتقدمة في الانتخابات المقبلة.

وكذلك، تعتبر كتلة «القانون»، «بقاء المفوضية كسر إرادة ضد غريمها التقليدي في الشارع الشيعي، الا وهو التيار الصدري الذي جيّش الشعب العراقي وقواه المدنية للمطالبة بتغيير المفوضية وقانون الانتخابات، لضمان صحة تمثيل الشعب في العملية السياسية ولتحقيق الاصلاحات وللتخلص من حيتان الفساد».

ورغم وقوف أغلبية الشارع الشيعي خصوصاً والعراقي عموماً، مع مطالب التيار الصدري الاصلاحية، فإن ميزان القوى في قيادة التحالف وقراراته، يميل لصالح كتلة القانون التي تملك عددا أكبر من المقاعد البرلمانية، حصلت عليها بفضل التأثير الكبير على أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية.

التيار الصدري، يدرك هذه الحقيقة، لذا، لم يستسلم، وأصر على استجواب مفوضية الانتخابات أمام البرلمان، وكشف الكثير من أخطائها وسلبياتها وانحيازها للكتل الكبيرة، وطرح إقالتها أمام البرلمان، بهدف إحراج القوى المدافعة عن المفوضية أمام الشعب العراقي ولكشف حمايتها للمفوضية رغم فسادها.

وكان البرلمان، صوّت في وقت سابق، على عدم القناعة بأجوبة رئيس مجلس المفوضين، سربست مصطفى لدى استجوابه أمام البرلمان من قبل النائبة عن كتلة الأحرار الصدرية، ماجدة التميمي.

وقد بدا أن تأثير كتلة «القانون» على الهيئة العامة للتحالف الشيعي حاسماً في الاجتماع الأخير للتحالف الوطني يوم الأحد الماضي، حيث رفض التحالف إقالة مفوضية الانتخابات، وقرر الإبقاء عليها لإتمام مهامها حتى انتهاء ولايتها في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبررت دولة القانون، دفاعها عن المفوضية و عدم إقالتها، بالدعوة لابقائها حتى انتهاء مدتها الدستورية، لأن الإقالة ستربك العمل الانتخابي لمجالس المحافظات، فضلاً عن أن أي مفوضية جديدة سيتم تشكيلها في الوقت الراهن، ستكون غير قادرة على إجراء الانتخابات.

ولطالما كرر المالكي، إطلاق تحذيرات من «مؤامرة» ضد الانتخابات، ومن تحركات لإدخال البلاد بـ»فراغ دستوري».

ومن المؤكد، أن قرار التحالف الوطني، سيضاعف من التوتر في علاقته بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يتبنى مطلب إقالة المفوضية، ويقاطع اجتماعات التحالف منذ حوالي عام، احتجاجا على رفض التحالف مشروع الصدر لإصلاح أوضاعه.

وإزاء أزمة تضارب المواقف حول إقالة المفوضية، تقوم بعض القوى بمساع، ومنها رئيس البرلمان سليم الجبوري، للتوصل إلى حل وسط عبر تقديم عدد من الخيارات لمواجهة الأزمة.

وأشار القيادي في اتحاد القوى الوطنية، حيدر الملا ، إلى مشروع تتداوله بعض الكتل البرلمانية، سيتم طرحه على البرلمان للتصويت، مكون من ثلاث نقاط، تأجيل سحب الثقة عن مجلس مفوضية الانتخابات من شهر إلى شهرين، تكليف لجنة الخبراء البرلمانية باختيار مجلس مفوضية جديد خلال مدة التأجيل، وضمان سحب ترشيح أعضاء المفوضية الحالية».

ويذكر أن البرلمان شكّل لجنة «الخبراء النيابية» لاختيار أعضاء مفوضية انتخابات جديدة، وقد أعلنت هذه اللجنة أنها قادرة على اختيار مفوضية جديدة خلال الوقت المتبقي من عمل المفوضية الحالية.

ومنذ تشكيل اللجنة، بدا واضحا، أن الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب، لن تسمح بوجود مفوضية انتخابات «مستقلة» بعيداً عن تأثيرها وسواء بقيت المفوضية الحالية أو جرى اختيار واحدة جديدة، المؤكد أن للأحزاب الكبيرة ، كلمتها في الاختيار، بما يضمن مصالحها والحفاظ على امتيازاتها، وبالتالي بقاء الوضع السياسي في البلد على ما هو عليه حالياً.

وتعد أزمة تغيير مفوضية الانتخابات، جانبا من صراع القوى السياسية في العراق، بينما توجد مشكلة أخرى تتمثل في دعوات التيار الصدري والتيار المدني لتغيير قانون الانتخابات، ليكون أكثر عدالة في تمثيل الشعب وكخطوة لا بد منها لإجراء الاصلاحات، بالتزامن مع تمسك الكتل الكبيرة بالقانون الحالي الذي يضمن مصالحها ويلغي الكتل والقوى الصغيرة، ويبقي المعادلة السياسية على حالها.

ووفق عضو التحالف الوطني عامر الفايز، فإن «القوى الصغيرة قدمت مشاريع لقانون الانتخابات، تضمن حق الجميع، لكنها رفضت من قبل القوى السياسية الكبيرة، فهم من يمتلك الأغلبية».

وأوضح أن «القوى السياسية الكبيرة، تريد السيطرة على المقاعد البرلمانية، و مقاعد مجالس المحافظات والمناصب في الحكومات المحلية والاتحادية».

ويأتي كل ذلك، وسط توقعات من قبل النواب، بأن التوجه في البرلمان هو لصالح تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل ، ودمجها مع الانتخابات البرلمانية في نيسان/ أبريل 2018 ، وذلك لتقليص النفقات المالية، ولعدم وجود توافقات على المفوضية او قانونها بين الكتل حتى الآن.