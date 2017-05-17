﻿وزير الداخلية المغربي: إعفاء كوادر من مناصبهم في الدولة لم يكن بسبب خلفياتهم السياسية

الرباط ـ «القدس العربي»: نفى مسؤول مغربي ان يكون اعفاء كوادر في ادارة الدولة جاء على خلفية سياسية وبسبب انتماء المعفيين لتيار سياسي. وقال محمد حصاد وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية السابق ان «الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها» وهو ما أثار احتجاج حقوقيين لادراكهم ان الاعفاءات اقتصرت على ناشطين ينتمون لجماعة العدل والاحسان، شبه المحظورة، اقوى الجماعات ذات المرجعية الاسلامية في المغرب.

وقال حصاد أمام مجلس النواب مساء الثلاثاء إن مثل هذه الأمور يتم تضخيمها، وإن «القضية تم تهويلها والإدارة لم تفصل أي شخص عن العمل».

واعفت الادارة المغربية العشرات من اطر كوادر جماعة العدل والإحسان في ميادين التعليم والصحة والهندسة، دون تعليل قرارات الإعفاء.

وقال وزير التربية الوطنية المغربي «هناك كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها حق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل» واضاف أن «هذا الأمر ليس جديداً، بل تم خلال سنة 2014 إبعاد 214 إطاراً دون أن تتم إثاره أي شيء بسبب عدم انتمائهم لأي طرف».

وردت جماعة العدل والإحسان، على الوزير حصاد بسخرية، فوصفته بـ»وزير الداخلية، عفوا التعليم» وقالت إن «عقلاء البلد يبحثون عن حل لقرار الإعفاءات الجائرة.. وحصاد مازال يتصرف بمنطق الداخلية».

وقالت «في وقت تمضي فيه شخصيات وطنية حقوقية ومدنية بارزة، عبر اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في خطوات تواصلية ترافعية أمام مؤسسات الدولة أملاً في عودة التعقل إلى مسؤوليها ورفع قرارات الإعفاءات غير المبررة والمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ضد أطر وكفاءات مغربية قاسمها الانتماء لجماعة العدل والإحسان، في هذا الوقت طلع علينا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محمد حصاد برأيه الغريب القائل إن المعفيين انتفت كفاءاتهم ومؤهلاتهم التربوية والإدارية والعلمية!!»

واضافت الجماعة ان «جواب وزير الداخلية، عفواً التعليم، يأتي في حين تعدى عدد المعفيين 141كادراً، أغلبهم يشتغلون في قطاع التربية والتعليم؛ ومدراء تربويون ومفتشون وحراس عامون وموجهون وفيهم المدير الإقليمي…، كما جاءت الإعفاءات ضداً على الشواهد التي حصلوها ومسارهم المهني والعلمي الرفيع، بل وحتى ضداً على شهادات زملائهم والإدارات التي كانوا يشتغلون فيها». وأثنت الجماعة على اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، التي تقودها «شخصية وطنية مقتدرة» هي الأستاذة خديجة الرياضي، وقالت ان اللجنة «كانت جد دقيقة حين رفعت شعاراً لوقفتها الأخيرة أمام البرلمان لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية، في إشارة إلى القاسم المشترك/ السبب الحقيقي للإعفاءات وهو انتماء الأطر والكفاءات إلى جماعة العدل والإحسان».

وقال حسن بن ناجح القيادي في الجماعة ان «من مؤهلات السيد وزير الداخلية في التعليم التي أبان عنها اليوم في مجلس المستشارين قوله لتبرير الإعفاءات التعسفية «لي عندو توجهات ولا بيداغوجيا ولا هذاك لي ما هياش داخلة يعني في المنظومة العادية ما خاصوش يبقى في هذا».

واعتبر أن التصريحات التي جاءت على لسان حصاد، الثلاثاء، في البرلمان، تؤكد ما حاول الوزير نفيه في البداية وهو أن الدافع للإعفاءات هو توجهات المعفيين، وهذا فيه إقرار بالتمييز الوظيفي على أساس الانتماء في تناقض صارخ مع ما في الدستور ومع الخطاب الحقوقي الرسمي المسوق بالخارج».

واكدت الجماعة في وقت سابق أن رد فعلها الجماعة سيبقى سلمياً «لن تستفزنا الهجمة الحالية، ولن تلفتنا عن مبادئنا، ولن يغلب العنف المسلط علينا ما نكنه ونريده لهذا الوطن من رفق وسلم وحب، وقيم التعاون والحوار والبناء المشترك أهم سبيل».