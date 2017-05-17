﻿مدير عمليات «الأونروا»: أزمات غزة تتطور بشكل دراماتيكي ونستعد لتقديم الغذاء لمليون لاجئ

غزة – «القدس العربي»: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنها تستعد لتقديم خدمات غذائية لمليون لاجئ يقطنون في قطاع غزة، من أصل 1.3 مليون، في ظل تدهور الوضع بشكل عام. وقالت إن الأزمات التي يعيشها السكان أثرت كثيرا عليهم، غير أن المنظمة الدولية أشارت إلى عدم اختصاصها في مجال حل أزمة الطاقة التي تعصف بالقطاع منذ ما يقارب الشهرين.

وقال بو شاك، مدير عمليات «الأونروا» في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي، حول الوضع العام في القطاع، إن منظمته تقدم حاليا خدمات غذائية ومساعدات لـ 960 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع، وإن هذا العدد سيرتفع قريبا ليصل إلى مليون، من أصل 1.3 مليون.

وأكد أن هذا الأمر يعد «شيئا محزنا»، مشيرا إلى أن تقديم المساعدات الغذائية لهذا العدد الكبير، لا يعود إلى وجود مشكلة أو نقص في المواد التموينية، وأن الأمر مرده هو مشكلة الفقر التي تعصف بالسكان.

وتحدث مدير العمليات عن الأزمات التي تعصف بسكان غزة، وتمثلت بأزمة نقص إمدادات الكهرباء، التي تقطع عن السكان لساعات طويلة، إضافة إلى تقليص رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وإلى اللجوء لضخ كميات من المياه العادمة إلى البحر دون معالجة، وقال إن هذه الأحداث تسير بـ»شكل دراماتيكي»، لافتا إلى «أن هذه الأزمات ندخل بها بعينين مفتوحتين» في إشارة منه لمعرفة الجهات المختصة أن هذه الأزمات سوف تقع قبل بدئها.

وتابع القول «هذه الأزمات تؤثر على السكان بشكل أساسي»، مشيرا إلى مشكلة الطلبة المقبلين على الامتحانات النهائية في ظل أزمة الكهرباء.

وحذر المسؤول الدولي من الاستمرار بهذا الوضع، وقال إن تفاقم هذه الأزمات، من شأنه أن يؤدي إلى «انعدام الأمل»، داعيا الجميع إلى وضع ذلك بالحسبان.

وتسببت أزمة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، بسبب الخلافات بين مسؤولي الطاقة في غزة والضفة الغربية على كيفية شراء الوقود اللازم لمحطة التوليد، في مشاكل كبيرة لا تزال تعصف بالسكان، وأولها نقص وصول المياه، وضخ المياه العادمة دون معالجة للبحر، وهو ما من شأنه أن يتسبب في تفشي الأمراض، كما تسببت الأزمة في إرباك عمل المشافي والمراكز الصحية.

وأمس أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الخدمات التي تقدمها لسكان القطاع «تشهد مرحلة عصيبة» جراء التراجع الخطير في مقوماتها الأساسية من الأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والوقود.

ويعتمد سكان قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء، وعطل الخطوط المصرية التي تغذي جنوب القطاع، على الخطوط القادمة من جهة إسرائيل، وقدرها 120 ميغاواط، من أصل 400 إلى 450 ميغاواط، يحتاجها السكان يوميا، ما يجعل التيار يصل فقط لمدة أربع ساعات يوميا.

وسألت «القدس العربي» مدير عمليات «الأونروا» عن إمكانية تدخل منظمته وباقي منظمات الأمم المتحدة، من أجل شراء الوقود المخصص لصالح تشغيل محطة التوليد، بهدف تقليل حجم الأزمة، خاصة وأن هذه المنظمات تستطيع شراء الوقود بلا ضرائب، خاصة وأن الضرائب تعتبر أساس الخلاف، فرد بأن «الأونروا» غير مخولة بهذا الأمر، ضمن طبيعة عملها. وأكد على أن مشكلة كهرباء غزة تعد «مشكلة سياسية»، وأن حلها يحتاج إلى رغبة من الأطراف المسؤولة.

وأوضح بو شاك أن «الأونروا» تقوم بـ «تدخلات موجهة» من خلال تقديم وقود لصالح مولدات الكهرباء في المشافي، بهدف تخفيف الأزمة، وأن العمل جار حاليا لزيادة هذه الكميات.

وتطرق مدير العمليات خلال المؤتمر الصحافي، إلى ما تقدمه «الأونروا» من خدمات لمساعدة سكان غزة، الذين يعانون من حصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من عشر سنوات، لافتا إلى أنها وفرت في العام الماضي 30 ألف فرصة عمل مؤقتة، تمتد لثلاثة أشهر. وقال إنها توفر حاليا العديد من هذه الفرص، غير أنه وصف الأمر بـ»المحزن»، خاصة وأن الشباب المتقدمين لهذه الوظائف المؤقتة، بحاجة إلى المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن «الأونروا» مستمرة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، وأنها في هذا السياق تقوم بمعدل بناء مدرسة شهريا، إضافة إلى الإشراف على بناء آلاف المنازل التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.

وقال أنه يجري حاليا بناء 2000 منزل، وأن الوضع الحالي يعد أفضل مما كان عليه في العام الماضي. وأوضح أن هناك خططا لبناء 3000 منزل جديد من تلك التي دمرت في الحرب، إضافة إلى ترميم 2000 منزل آخر، تعرضت لأضرار بالغة.

وتحدث عن حالة «الإحباط» التي أصابت سكان غزة، بسبب تأخر بناء منازلهم، خاصة وأن الحرب انتهت قبل ثلاث سنوات.

وسئل بو شاك عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها «الأونروا» بحق عدد من موظفيها، وصلت إلى الطرد من العمل، بعد اتهامه بإبداء مواقف سياسية، وقرارات أخرى تمثلت بالخصم من الراتب، بسبب منشورات للموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كانت هناك تدخلات إسرائيلية تقف وراء عمليات فصلهم، فقال إن منظمته تقدم «خدمات إنسانية»، وإنه بموجب هذا العمل يحظر على الموظفين القيام بأي «نشاطات سياسية».

وأشار إلى أنه في حال ظهور مثل هذه الحالات، تقوم «الأونروا» بفتح تحقيق، نافيا وجود أي ضغط تتعرض له منظمته.

وتابع القول إن موظفي «الأونروا» فور توظيفهم يقومون بالتوقيع على ورقة رسمية تلزمهم بالامتناع عن القيام بأي نشاط سياسي.

وكشف النقاب مؤخرا عن أن عددا من موظفي «الأونروا» فصلوا وخصمت رواتب آخرين، بسبب «منشورات وطنية» لهم على موقع «فيسبوك»، وهو أمر أثار حفيظة السكان.